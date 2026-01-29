2026台北市長最強黑馬！戴錫欽點名「綠營1大咖」：蔣萬安最大威脅

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

2026年九合一選舉年底登場，民進黨台北市長人選遲未拍板，各界點名不斷。對此，國民黨台北市黨部主委、台北市議長戴錫欽28日接受媒體人黃暐瀚專訪時分析，近期被點名的台北101董事長賈永婕並不可能參選，而民進黨若真要對現任市長蔣萬安造成威脅，最佳人選將是行政院副院長鄭麗君，藍營「一定要嚴陣以待」。

賈永婕被點名 戴錫欽：不可能選市長

針對賈永婕在促成美國攀岩傳奇艾力克斯．霍諾德徒手攀登台北101成功後，被外界點名披綠袍參選，戴錫欽直言，以他過去與賈永婕的互動與了解，「要她選台北市長是不可能的事情」。他指出，歷任101董事長本就具話題性，賈永婕在煙火創新與大型活動行銷上的表現確實亮眼，但參選市長與其人生規劃仍有落差，並非優先選項。

戴錫欽更直言，賈永婕被點名，某種程度也反映民進黨目前仍在「找人」，否則不會將目光放在並無選舉意願的對象身上。他同樣判斷，民進黨立委王世堅雖然形象鮮明、口條犀利，符合部分台北市民喜好，但依其性格判斷，「王世堅應該也不會出來選」。

▲台北101董事長。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

守成或拚戰？戴錫欽點出兩條路

談及民進黨最終可能推出的人選，戴錫欽分析，若民進黨僅想守住基本盤，行政院長卓榮泰確實有可能在總統賴清德勸進下披掛上陣，但卓榮泰的優勢主要仍在基本盤，是否能擴及中間選民，仍有變數。

不過，戴錫欽強調，若民進黨不只是守成，而是想在台北市「拚這一局」，那麼說服鄭麗君首度參選，將會是完全不同層級的選戰，也會讓藍營承受更大壓力。

▲民進黨立委王世堅（左）、行政院副院長鄭麗君（中）、行政院院長卓榮泰（右）。（ETtoday資料照）

為何是鄭麗君？藍營評估3大關鍵

戴錫欽直言，鄭麗君相較卓榮泰「更強」，原因在於其形象溫和中性，較少捲入政治口水與高度對立議題，仇恨值相對低，加上近期台美關稅談判成果，對產業界帶來實質助益，有助於吸引中間選民與非基本盤支持。

他評估，若鄭麗君出線，有機會在台北市拿下約40%至45%選票，將迫使蔣萬安必須將更多心力放回台北市選戰，進而降低其替外縣市輔選的「外溢效應」，對國民黨整體選情形成衝擊。

蔣萬安連任關鍵 不再有新人紅利

戴錫欽也指出，蔣萬安的連任之戰，關鍵不只在勝敗，更在得票結構與外溢效應能否延續。連任首長已無新人紅利，台北市民更重視實質政績是否「有感」，包括市政推動成果能否轉化為具體選票，都是決定選情的重要因素。

他最後表示，若鄭麗君真的參選，期待雙方能在公共政策與市政願景上進行更具深度的對話與比較，對選民而言將是一場「有內容的選戰」，而藍營也勢必做好最嚴謹的準備。