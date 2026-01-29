藍新竹縣長初選攻防激烈　陳見賢宣布辭黨部主委：盼紛擾止於我

▲陳見賢宣布辭去新竹縣黨部主委。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨新竹縣長初選競爭激烈，參選的藍委徐欣瑩更不滿提名方式採「70%民調、30%黨員投票」，要求對手新竹縣副縣長兼任新竹縣黨部主委的陳見賢立刻請辭，以免球員兼裁判。對此，陳見賢今（29日）宣布，近期自己成為抹黑造謠的對象，這些攻擊自己選擇正面承擔，但任何政治攻防，都不該傷害基層的情感，因此「我將正式請辭黨部主委一職，盼望一切紛擾能就此止於我」，讓黨內回歸理性，也讓社會焦點回到政策與民眾真正關心的福祉。

陳見賢表示，各位鄉親好朋友以及敬愛的黨員同志，自己在此向大家說明，「我將辭去黨部主委一職」。

陳見賢表示，將近九年來，國民黨在新竹縣走過許多風風雨雨，靠著團結大家一起撐過困難、一起扛起責任。近期因為一場初選，自己成為抹黑、斷章取義與造謠的對象，這些攻擊自己選擇正面承擔。

陳見賢提到，但這幾天，親眼看見部分黨員長輩因此受到驚擾，甚至受傷，這讓自己感到非常不捨，也非常難過，國民黨的精神人民永遠應該放在第一位，任何政治攻防，都不該讓支持他們的鄉親承受壓力，更不該傷害基層的情感。

陳見賢強調，因此，自己完成相關程序後，「我將正式請辭黨部主委一職，盼望一切紛擾能就此止於我」，讓黨內回歸理性，也讓社會焦點回到政策與民眾真正關心的福祉。

最後，陳見賢強調，自己會繼續站在這塊土地上，為新竹縣、為鄉親努力，角色可以轉換，責任不會改變，再次感謝一路相挺的夥伴，謝謝大家。