政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍白若否決15％關稅　總經權威專家示警：會非常震盪市場反應激烈

▲▼國民黨立法院黨團召開「15兆元 換關稅! 台灣產業命脈怎麼辦？」記者會，書記長羅智強、首席副書記長林沛祥、副書記長王鴻薇、立委賴士葆出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨立法院黨團召開「15兆元 換關稅! 台灣產業命脈怎麼辦？」記者會。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陶本和／台北報導

台美關稅談判近日取得15％不疊加的成果，優於鄰近的日本、南韓等國家；不過，此案最終還是要送立法院審議才會敲定。對此，身為總經權威的台新新光金控首席經濟學家李鎮宇博士接受《股市錢滾錢》節目訪問時表示，執政黨跟在野黨要好好溝通，這談得真的不錯，「這不要說最後談一談沒過，會很麻煩，台股可能會非常震盪」。

在台美關稅談判取得重大進展，獲得15％不疊加的成果，且在半導體232取得最惠國，明顯優於鄰近的日本、南韓等國家。在此同時，由於南韓國會遲遲沒有通過美韓貿易協議，川普近日突然宣告，南韓關稅從本來的15%調升為25％，這也為台灣政壇敲響警鐘。

對此，總統賴清德在接受媒體訪談中也向藍白陣營喊話，他不希望有變數，因為這次談判團隊，真的花了非常大的工夫，做了非常多的準備，也跟產業界大家共同提出了這個方案，對美投資的這些方案，也得到很好的成果，希望國會能夠支持，不要有產生變卦，「國會如果再遲遲不通過，美國是很可能就15%又會提高到25%甚至更高」。

賴清德指出，他希望不管從哪個角度來看，希望在野黨能夠支持，「我常講『不看僧面看佛面』，因為人民還是最重要，產業界還是最重要，政黨競爭難免，但是不要焦土政策」。他提醒，如果又把這個談判的成果又給推翻了，對經濟的衝擊會很大，人民的生活也勢必會受到影響。

此外，身為總經權威的台新新光金控首席經濟學家李鎮宇接受《股市錢滾錢》節目訪問時，被主持人問及，「這次關稅談判15％出來，你用『大獲全勝』來形容，這次談判對於傳產股來說非常利好」？

李鎮宇表示，為何覺得不錯，第一15％大概是全世界最低，也不疊加，而台灣最重要是關稅232，就是半導體232，要談到最惠國。他表示，台灣產業不怕競爭，是怕不公平的競爭，對方關稅10%，我20％哪會打得贏，光這些角度，台灣真正受惠是之前趴在地上的傳統產業，這次出來後，很多傳產都從底部反彈。

不過，李鎮宇坦言還是有風險，首先就是台美要簽署，再來是要送立法院審議。他認為，其實執政黨跟在野黨要好好溝通，這次談得真的不錯，在野黨有職責，但這不要說最後談一談沒過，會很麻煩，台股可能會非常震盪。

在訪談的尾聲，李鎮宇在總結時再次提醒，如果立法院對於台美關稅談判基本上否決，市場會非常激烈反應，反應會非常非常激烈。

▼台日韓關稅與投資比較。（AI協作圖／記者陶本和製作，經編輯審核）

▲▼台日韓關稅與投資比較。（AI協作圖／記者陶本和製作，經編輯審核）

台美談判關稅協議賴清德李鎮宇經濟影響

