社會 社會焦點 保障人權

張美阿嬤農場三姊重砲開撕！揭弟毒殺動物真相　轟巨嬰害慘媽

▲▼空拍機下毒後（下圖），獸醫團隊解剖死亡動物，體內均驗出劇毒農藥「托福松」。（圖／記者游芳男翻攝。下同）

▲▼空拍機下毒後（下圖），獸醫團隊解剖死亡動物，體內均驗出劇毒農藥「托福松」。（圖／記者游芳男翻攝。下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣三星鄉一名王姓農場負責人，疑不滿前員工跳槽到另間休閒農場成為對手，利用空拍機將摻有劇毒農藥的飼料空投到對方園區，導致侏儒山羊、梅花鹿與羊駝誤食後中毒身亡，王男被檢方起訴並求處重刑。而王男疑為「張美阿嬤農場」業者的兒子，張美阿嬤農場負責人王男的三姊王姮月29日發表聲明，「鄭重呼籲王男，你對媽媽造成這麼多傷害，一直予取予求，現在所有輿論壓力跟傷害都壓76歲的老人家身上嗎？」

▲▼空拍機下毒後（下圖），獸醫團隊解剖死亡動物，體內均驗出劇毒農藥「托福松」。（圖／記者游芳男翻攝。下同）

▲▼空拍機下毒後（下圖），獸醫團隊解剖死亡動物，體內均驗出劇毒農藥「托福松」。（圖／記者游芳男翻攝。下同）

▲▼空拍機下毒後（下圖），獸醫團隊解剖死亡動物，體內均驗出劇毒農藥「托福松」。（圖／記者游芳男翻攝。下同）

張美阿嬤農場負責人王男的三姊王姮月29日聲明內容如下：

這兩天新聞媒體的報導，我們的網站被灌爆，也被罵翻了，沒錯，王先生是我的弟弟，血緣是不能斷，很多他在外面做的事我也無法控管，99年我與媽媽經營農場，成立的張美阿嬤農場品牌，113年王先生找我合作，讓這個農場爆紅，可是在過程中我發現他真的以賺錢為目的，跟我原本想經營的農場理念不同，他的野心太大，原本農場很好的員工，因為他的做法紛紛離職，113年毒殺動物，因檢察官來搜索農場，我才得知，可是因案件程序緩慢，偵查不公開，也沒辦法公開，只能跟他切割。

後來他最近想要自立門戶，因為中間發生太多事，他也知道發生這種事案件如果爆發，我們農場會重創，所以就放棄張美阿嬷農場這個名字，改用另外的三個名字，但是57萬的粉專被他拿走了，因為他之前得罪太多人，還有他自己的個人行為導致於他生意不好，去用情緒勒索一位老人家，讓他公開兩家都可以用。

當下我也不知，新聞出來我也很震驚，因為家人的壓力我也沒辦法去澄清，當下只想把自己的品牌做好，雖然中間因為他的關係讓這個品牌被罵翻，因為這是畢竟我跟母親辛苦創立出來的，現在案情爆發。王先生躲起來不回應，謊言一堆，他們的留言都關閉，這是他的手法，因為他想要讓網友全部攻擊這邊，風向導向我這裡，事情爆發也讓我媽媽被罵爆，他把57萬粉專關起來，所有能留言的地方都關閉，人躲起來沒有要解釋。

我現在想鄭重呼籲王男，你對媽媽造成這麼多傷害，一直予取予求，現在所有輿論壓力跟傷害都壓76歲的老人家身上嗎？

▲張美阿嬤農場負責人王男的三姐王姮月29日聲明。（圖／記者游芳男翻攝）
▲王姮月29日聲明。（圖／記者游芳男翻攝）

張美阿嬤農場曾於28日發文表示，2023年已終止與王姓男子一切合作，王姓男子另立名稱自行經營其他場域，與本農場之營運、管理及動物照護完全無關；更留言說，「因為兒子是巨嬰，遇到事情就會回家討奶吃。」

檢方指出，王男於2023年5、6月間，指示一名不知情的員工，將苜蓿粒浸泡於含有劇毒農藥「托福松」的溶液，再混入砂子曝曬乾燥製成毒餌，於同年6月12日、24日及25日凌晨，操控空拍機飛越前員工任職的農場上方投毒，導致侏儒山羊、梅花鹿與羊駝接連死亡。王男至今未與被害方和解、也未展現悔意，因此檢方建請法院從重量刑。

