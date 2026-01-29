藍白「分工合作變分手」？　柯文哲笑：什麼事都有可能

▲柯文哲出席民眾黨第五屆「眾智成城」博、碩士論文獎啟動暨徵件記者會。（圖／記者黃國霖攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨創黨主席柯文哲重回黨內擔任國家治理學院院長，引發政壇議論。今（29日）柯文哲談及此事時說，突拋出「藍白分」，指藍白合也可以是藍白分，分工合作；至於是否會從分工變分手？柯笑說，「世界上什麼事都有可能」，他強調，台灣目前的困境，賴清德要負最大責任，「因為怎麼會有藍白合？還不是你造成的，你就把民眾黨跟國民黨綁在一起打，打到最後兩個就只好合作，不然怎麼辦？」

針對黨內兩個太陽的質疑，柯文哲說，兩個太陽可以合作，每個都做他擅長的喜歡的事。他表示，自己每次看到法律條文就想打嗑睡，「因為我連我自己的卷宗都懶得看，我當一個外科醫生，要去看法律條文都覺得很煩，可是黃國昌就對那個很有興趣，我們就分工合作」，立法院就給黃國昌去處理，他以後專門到南部辦訓練班。

柯文哲也說，所以這個「合」，常說什麼藍白合，另外更重要概念，可以變成藍白分，分工合作，每個人都做他最擅長最習慣的事，這樣就好。

媒體追問，「藍白分」有可能從分工合作變分手？柯文哲笑說，「世界上什麼事都有可能」，現階段來看，藍營的朋友們每個都很玻璃心，綠營的每個見獵心喜。

「我跟你講，為什麼會有藍白合？這不是賴清德造成的嗎？了不起賴清德加柯建銘，不然怎麼會有藍白合？」柯文哲重申，還是那句話，台灣目前的困境，賴清德要負最大責任，「因為怎麼會有藍白合？還不是你造成的，你就把民眾黨跟國民黨綁在一起打，打到最後兩個就只好合作，不然怎麼辦？」