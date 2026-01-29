土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

記者許權毅／台中報導

台中市一名土風舞李姓老師今早要去教課，疑似因長期聲響問題與一名張男發生糾紛，更糟張男持刀瘋砍8刀。李師頸部受創，二度跟附近民眾求救，強忍頸部重傷，跟路人借手機打給兒子說：「媽媽快死了。」

▲台中一名張男今早持刀砍殺李姓土風舞老師，又跑到國道遭撞。（圖／翻攝高公局、民眾提供）



大雅警分局初步說明，李女（63歲）與張男（35歲）在大雅區龍善二街一處公園前，因為糾紛案件發生爭吵，張男持刀攻擊李女，隨即逃逸。據掌握，張男犯案後，從附近小路走上國道，意圖不明，在國道上遭車輛撞擊，雙腿骨折重傷、意識不清，被送醫治療。

▲▼李老師遭砍後，忍著劇痛跑到附近工廠求救，打給兒子說話。（圖／記者許權毅攝）



遭砍殺的李女，先是往附近一處工廠跑，見到有民眾時，趕緊捂著傷口，跟路人借手機，撥打電話給丈夫、兒子，還因為鮮血沾染到手機，不斷擦拭，民眾要他別再擦了，又怕李師持續說話，傷口會變嚴重，但李師不斷跟家人說話，跟兒子說「快點來，媽媽快死掉了。」

另一間工廠民眾說，李師跑進來求救，幫忙撥打119求救，李老師意識是清楚的，跟大家喊「救命！我被攻擊！」趕緊替他加壓止血，後來就有救護車送醫。

附近工廠門口可見，有一大灘血跡，出血量不少，一旁還有點點血跡，李師頸部傷口應非常深。

李老師雖意識清楚被送醫，但是頸部傷口深，現在插管搶救中，另外左手臂、背部、額頭也都有刀傷，總計8處。