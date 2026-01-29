3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

記者楊永盛、戴若涵／苗栗報導

苗栗縣頭屋鄉台13線22k處，28日下午發生雙亡慘劇！林姓男大生午餐後騎車雙載李姓男大生要前往同學家玩，孰料，途中卻因不明原因自撞電線桿，1人飛墜水溝內、1人則掛在附近鐵絲網上，送醫宣告不治。據了解，除2名死者外，同行還有另一名歐姓男大生，當時他發現同學並未騎車跟上，還一度折返卻尋人未果，不料，不久後卻接到友人死訊。

▲2男大生雙載騎車回家，撞電桿噴飛雙亡。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

回顧整起案發經過，21歲林男、20歲李男28日中午趁著寒假與歐姓高中同學相約聚餐，餐後3人分騎兩部機車要前往歐男家玩。其中歐男獨自騎在前方領路，騎到一半卻發現，林男、李男並未跟上，於是沿著原途折返找尋2人蹤跡，卻因雙方距離已太遠並未找到，返家後歐男撥打2名同學的電話也沒有人接聽，孰料，不久後便接到警方來電通知，2名同學不幸出車禍雙亡。

據了解，林男不排除是因車速過快或是輾壓到物品，才會失控自撞電線桿，由於當下撞擊力道猛烈，林男噴進附近水溝內，四肢嚴重骨折、陷入昏迷，李男則是飛掛上附近圍牆的鐵絲網，衣物、肢體均遭銳刺勾纏住，鮮血不斷滴落，畫面相當驚悚。

救護人員爬到附近樓頂，才順利將人救下，但2人血肉模糊，最終仍因傷勢過重，不幸宣告不治。檢警29日針對林、李遺體進行相驗，初判死因為多重創傷大量出血，至於詳細死因仍有待進一步調查釐清。