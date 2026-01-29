　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

記者蘇靖宸／高雄報導

海軍陸戰隊今（29日）首度向媒體展示有「台版彈簧刀」稱號的勁蜂一型攻擊無人機打擊性能，然意外的是，首次發射後約5秒就墜落海灘，引發關注。對此，中科院表示意外起因是飛機翼面控制失效，後續將持續精進改善硬體可靠度。

▲首次發射勁蜂一型攻擊無人機失敗後，海軍陸戰隊2度施放。（圖／記者蘇靖宸攝）

▲首次發射勁蜂一型攻擊無人機失敗後，海軍陸戰隊2度施放。（圖／記者蘇靖宸攝）

為使國人了解國軍春節期間加強戰備情形，國防部27日至20日向媒體舉辦「國軍115年春節加強戰備媒體邀訪活動」（春巡），今由海軍以「海域及戰場覺知」為主軸，執行「近岸防域作戰協力濱海打擊」，針對敵兩棲進犯威脅，運用監偵型無人機強化海域與戰場覺知，並結合濱海打擊及攻擊型無人機實施近岸打擊，建構擊殺鏈，有效遂行聯合截擊任務，展現海軍多層次、多波次及陸戰隊宜海宜陸之戰力發揚與作戰韌性。

操演其一環節是由陸戰隊機動雷達車在鎖定目標後，施放陸用型監偵型無人機實施高空監控，待確認目標，岸上操作手施放勁蜂一型攻擊無人機向敵實施打擊，但意外的是，首次發射的勁蜂一型攻擊無人機卻約5秒就墜落海灘。此次是軍方首度向媒體展示勁蜂一型攻擊無人機性能，卻發生墜地意外，引發關注。

對此，中科院回應，海軍陸戰隊射擊勁蜂1型，陸上第一枚發射後，因飛機翼面控制失效，轉彎後落海（實為海灘），所以陸戰隊再從陸上補打一發，之後再從艇上發射一發，分別擊中海上球靶，均成功引爆；至於第一架無人機翼面控制失效原因，中科院後續將持續精進改善硬體可靠度。

海軍陸戰九九旅副旅長江上校表示，今日執行兩架無人機的攻擊，海上與陸上各一架，在陸上的攻擊型無人機發射時有失誤，立即補行射擊，滿足目前現階段戰場的需求，海軍也把這狀況的處置列入訓練重要的一環，相關戰場處置，都會把這個成果以及相關的數據，列為以後訓練的一個參考，以及修正的方向。

江上校說，一組的發射手攜帶兩枚彈，攻擊型無人機在這個攻擊階段，本來就是會做補射擊，就是第一次攻擊執行結束之後，會做爾後在第二次接獲任務之後實施攻擊

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
501 2 4927 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
好市多新莊店停車場2/2起收費　業者：全台陸續導入
在地傻眼！　「10年未營業」神秘商旅將開幕
鍾欣怡嫁孫樂欣「遭強烈反對」！不顧勸阻披婚紗嫁了　12年後吐
黃仁勳抵台先發養樂多、三明治　停留四天「首站去剪頭髮」　
快訊／台股收盤大跌！　創史上單日最大量
賈永婕表示參選北市長「絕對不可能」　加碼一事「任期內不再開放

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台中蛋雞場爆禽流感疫情　卓榮泰指示農業部隨時支援

土方跨縣市不收　劉世芳：持續協調、地方農曆年前需修自治條例

綠憂助理費除罪挾帶陳玉珍版　牛煦庭承諾自肥法案不會借屍還魂

鄭麗文稱「中國是親人、美國是恩人」　民進黨團：認賊作父、恩將仇報

黃守仕退選控抹黑　黃國昌金釵「陳語倢」：雙方已溝通過盼紛擾停止

行政院三策略解土方之亂　讓剩餘土石方管理回到正軌

解土方之亂　卓榮泰籲各縣市建公有土方暫置場、農曆年前啟用

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

黃暐瀚：蔡英文2028不會挑戰賴清德！　要挑戰也是陳其邁、蕭美琴

法務部調查人員特考刪身高限制　今年起適用

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

5噸重怪手攔路奪命！屏東騎士慘死妻慟哭　運將自責：是我沒綁好

台北東區街頭施暴！小黃運將拒載喊「關門小力點」　遭拖下車痛扁

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

地產詹哥老實說精華 EP294

20歲年輕人北捷沒讓優先席　68歲男揮拳揍臉怒喊：台灣教育失敗

台中蛋雞場爆禽流感疫情　卓榮泰指示農業部隨時支援

土方跨縣市不收　劉世芳：持續協調、地方農曆年前需修自治條例

綠憂助理費除罪挾帶陳玉珍版　牛煦庭承諾自肥法案不會借屍還魂

鄭麗文稱「中國是親人、美國是恩人」　民進黨團：認賊作父、恩將仇報

黃守仕退選控抹黑　黃國昌金釵「陳語倢」：雙方已溝通過盼紛擾停止

行政院三策略解土方之亂　讓剩餘土石方管理回到正軌

解土方之亂　卓榮泰籲各縣市建公有土方暫置場、農曆年前啟用

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

黃暐瀚：蔡英文2028不會挑戰賴清德！　要挑戰也是陳其邁、蕭美琴

法務部調查人員特考刪身高限制　今年起適用

快訊／東港海產店吃午餐…19歲女遇「船隻進港撞欄杆」！驚嚇送醫

好市多新莊店停車場2/2起收費　業者：全台陸續導入

「醫師加班費免稅」預計年前發函　醫界：盼政府加快行政作業

把3歲繼子當成沙包打！超商內揪髮拽地猛踹　狠父二審仍判7年10月

啦啦隊長學網球穿超貼！「上圍兇爆」鉛筆腿全露 真實曲線被看光

亞東醫院啟動「Doctor Car」　醫師直達事故現場救人

南韓、巴西、台灣元月股市漲幅逾1成　居全球前3名

64歲「資深美魔女」龍千玉變「棉花糖公主」　美成這樣根本少女！

在地傻眼！　高雄「10年未營業」神秘商旅將開幕

延平變電所事故釀壓降　台南新光三越中山、西門店一度供電異常

【湘荷妹妹說故事】突然反悔請媽媽獨自念書：妳是看不懂嗎XD

政治熱門新聞

幕後／台中市長協調破局　楊瓊瓔要求2月再談、江啟臣爆基層焦慮

綠營誰戰蔣萬安？戴錫欽直言「她最強」

劉書彬花整修辦公室又要換　柯文哲開罵浪費錢

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

陳菊請假超過1年請辭獲准　36萬月薪全繳回國庫！共上繳約468萬元

柯文哲有工作了！　出任國家治理學院院長

陳菊大事記！　傳「賴清德多次拒辭」陷公職爭議

獨／民眾黨傳性騷疑雲　毛嘉慶投靠白營竟爆性騷女神黨工

快訊／總統令：陳菊請辭監察院長予以免職　2／1生效

藍白分工變分手？　柯文哲笑：什麼事都有可能

藍白若否決15％關稅　總經權威專家示警：會非常震盪市場反應激烈

陳菊請辭獲准　柯文哲：就好好養病「要引誘我講人家壞話？」

快訊／陳菊多次請辭　賴清德曝原因：盼菊姐能早日康復

「無菸城市」示範區　迪化年貨大街全面禁菸

更多熱門

相關新聞

俄兵被轟炸　同袍脫剩內褲綁樹畫面曝光

俄兵被轟炸　同袍脫剩內褲綁樹畫面曝光

俄烏戰爭持續膠著，近期一段影片在網路上瘋傳，可見俄軍士兵為躲避無人機熱感應偵測，披上「隱形斗篷」在雪地中移動，外型神似企鵝，最終仍遭烏克蘭無人機鎖定轟炸。與此同時，俄軍內部發生虐待事件，指揮官把士兵整個人頭下腳上綁在樹上，在雪地中僅穿內褲飆罵。

老兵不死！「35快砲」能擊殺大型無人機　續守空軍基地

老兵不死！「35快砲」能擊殺大型無人機　續守空軍基地

華府暴雪擋不住！經長龔明鑫赴美　簽署台美經濟安全聯合聲明

華府暴雪擋不住！經長龔明鑫赴美　簽署台美經濟安全聯合聲明

亞創中心展現無人機成果　 蕭美琴盼全面在台生產

亞創中心展現無人機成果　 蕭美琴盼全面在台生產

1.25兆軍購要買20多萬架無人機　陸軍今秀精準「衝撞假想敵」效能

1.25兆軍購要買20多萬架無人機　陸軍今秀精準「衝撞假想敵」效能

關鍵字：

台版彈簧刀勁蜂無人機無人機中科院海軍

讀者迴響

熱門新聞

「說好才戴套」台中女睡醒見垃圾桶崩潰！男同事：以為她裝睡

土風舞女師被割頸爆血　借手機打給兒子喊：媽快死了

Toyz求篠崎泫寄3張性感照「讓我DIY」！

學霸男被丟包輾斃　同梯曝私下為人

27歲韓女歌手驚傳離世！　經紀公司證實

雙載騎台13線回家！2男大生「1噴飛水溝、1掛鐵網」雙亡

他預言霍諾德爬101會摔死　翻車神隱5天被灌爆

即／台中大雅女「遭割頸10cm」送醫搶救　警調監視器緝凶中

薔薔好奇問「獄中生理需求怎解」　更生人揭細節

快訊／4檔「抓去關」新名單　電源、防疫、低軌衛星概念股全上榜

張美阿嬤農場三姊重砲開撕！揭弟出事只會躲害慘媽

土風舞老師遭刺8刀插管！恐怖砍人畫面曝

立百病毒致死率75%　醫列3重點：看完你就不用慌

即／性侵狠殺長榮女大生　梁育誌3度判死逆轉改無期

即／馬斯克證實　特斯拉Model S、X正式停產

更多

最夯影音

更多
守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面