台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

記者蘇靖宸／高雄報導

海軍陸戰隊今（29日）首度向媒體展示有「台版彈簧刀」稱號的勁蜂一型攻擊無人機打擊性能，然意外的是，首次發射後約5秒就墜落海灘，引發關注。對此，中科院表示意外起因是飛機翼面控制失效，後續將持續精進改善硬體可靠度。

▲首次發射勁蜂一型攻擊無人機失敗後，海軍陸戰隊2度施放。（圖／記者蘇靖宸攝）

為使國人了解國軍春節期間加強戰備情形，國防部27日至20日向媒體舉辦「國軍115年春節加強戰備媒體邀訪活動」（春巡），今由海軍以「海域及戰場覺知」為主軸，執行「近岸防域作戰協力濱海打擊」，針對敵兩棲進犯威脅，運用監偵型無人機強化海域與戰場覺知，並結合濱海打擊及攻擊型無人機實施近岸打擊，建構擊殺鏈，有效遂行聯合截擊任務，展現海軍多層次、多波次及陸戰隊宜海宜陸之戰力發揚與作戰韌性。

操演其一環節是由陸戰隊機動雷達車在鎖定目標後，施放陸用型監偵型無人機實施高空監控，待確認目標，岸上操作手施放勁蜂一型攻擊無人機向敵實施打擊，但意外的是，首次發射的勁蜂一型攻擊無人機卻約5秒就墜落海灘。此次是軍方首度向媒體展示勁蜂一型攻擊無人機性能，卻發生墜地意外，引發關注。

對此，中科院回應，海軍陸戰隊射擊勁蜂1型，陸上第一枚發射後，因飛機翼面控制失效，轉彎後落海（實為海灘），所以陸戰隊再從陸上補打一發，之後再從艇上發射一發，分別擊中海上球靶，均成功引爆；至於第一架無人機翼面控制失效原因，中科院後續將持續精進改善硬體可靠度。

海軍陸戰九九旅副旅長江上校表示，今日執行兩架無人機的攻擊，海上與陸上各一架，在陸上的攻擊型無人機發射時有失誤，立即補行射擊，滿足目前現階段戰場的需求，海軍也把這狀況的處置列入訓練重要的一環，相關戰場處置，都會把這個成果以及相關的數據，列為以後訓練的一個參考，以及修正的方向。

江上校說，一組的發射手攜帶兩枚彈，攻擊型無人機在這個攻擊階段，本來就是會做補射擊，就是第一次攻擊執行結束之後，會做爾後在第二次接獲任務之後實施攻擊