寶石詐騙案女律師涉洩密　罪證不足判無罪！主嫌重判8年

▲直播寶石詐騙案宣判，台南地院認定何姓女律師罪證不足，判決無罪。（記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

台南地檢署偵辦直播寶石投資詐騙集團案，指控台南何姓女律師涉入詐團，協助收款、辯護並洩漏偵查秘密，2025年9月依多項罪嫌起訴並求刑8年、併科罰金500萬元，台南地院審結，29日下午宣判，法官認定相關罪證不足，判決何女無罪；另認定詐騙集團主嫌莫姓男子犯行明確，判處有期徒刑8年。

起訴資料指出，本案詐騙集團由莫姓、王姓男子主導，透過臉書、抖音等社群平台直播，以「投資翡翠原石、寶石可獲利」為話術，吸引被害人匯款或交付現金，事後鑑定相關寶石多為石英染色或灌膠製品，並非具投資價值之寶石，造成多名被害人受害，吸金金額逾千萬元。

台南地檢署認為，何女不僅擔任詐團成員辯護人，還協助詐團收受被害人款項、製作合約，並將偵查中秘密轉知莫男，涉嫌妨害司法偵辦。台南地檢署依組織犯罪防制條例、刑法詐欺取財、洗錢防制法及刑法洩密等罪嫌，起訴何女等5人，並對何、莫、王等3人具體求刑：何女應執行8年徒刑、併科500萬元罰金；莫男求刑16年、併科1000萬元罰金；王男求刑6年、併科100萬元罰金。

台南地院合議庭經過審理後認為，檢方所提證據不足以證明何女有檢方所指控之犯罪事實，29日依罪證不足，判決何女無罪。

至於詐騙集團部分，法院認定莫姓男子犯行明確，依法判處應執行有期徒刑8年；其餘被告則依個別犯罪事實，另案審理或判決。全案可上訴。