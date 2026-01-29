　
政治

台北燈節「泡泡瑪特」進駐西門町　蔣萬安笑：二寶三寶也要朝聖

▲台北市長蔣萬安出席2026燈節宣傳記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲蔣萬安宣布2026台北燈節雙展區登場，泡泡瑪特進駐西門町。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2026台北燈節將於2月25日至3月15日盛大登場，今年首度規劃「雙展區、雙IP」模式，除了已公開的變形金剛主題燈組外，台北市長蔣萬安今（29日）宣布，西門町展區更將與國際潮玩品牌「泡泡瑪特」攜手合作，預計將帶來前所未有的人潮，再創觀光高峰，「燈節開幕後，二寶跟三寶一定會吵著要我帶隊前往兩大展區朝聖。」

蔣萬安說，台北燈節已走過逾20個年頭，不僅是台北市民每年期盼的盛事，更是許多海內外旅客指定參與的年度活動。他回憶，自上任以來，便不斷思考如何突破傳統，吸引更多國際旅客。今年，市府團隊大膽創新，推出花博與西門町兩大展區，並導入獨特的「雙IP」模式，以多元主題展現臺北的包容與創意魅力。

蔣萬安說明，雙展區的串聯將使燈節規模更為擴大，預期將帶動周邊商圈經濟，全面提升人潮與觀光效益。他表示，今年的燈節人潮將無可限量，有望超越以往紀錄，特別是西門展區，將與國際最潮的IP「泡泡瑪特」合作，展出包含Baby Molly、Dimoo、Skullpanda、星星人、Hiruno小野以及Labubu等六個高人氣角色，相信能創造巨大吸引力。蔣萬安笑稱，為了熟悉這些角色，昨晚還特地請家中的大寶幫自己惡補，並預期2月25日燈節開幕後，家中二寶三寶也會吵著要他帶隊前往兩大展區朝聖。

蔣萬安強調，西門町不僅是臺北最具指標性且最熱門的景點，代表著充滿青春活力的城市面貌，更擁有豐富的美食與特色店家。他誠摯邀請大家前來逛花燈、嚐美食，深度體驗臺北在地文化。

此外，台北燈節也兼具國際交流平臺功能，今年將設有友好城市及學生作品展區。值得一提的是，適逢美國建國250週年，美國在台協會（AIT）首次在台北燈節設置專屬燈飾，展現台美友好情誼，精彩可期。

最後，蔣萬安也感謝所有宮廟、商圈及贊助企業單位的大力支持，讓市府能成功導入如此吸睛的IP，共同促成這場盛事，相信今年燈節活動必將圓滿成功，並祝願大家事事順心，新年快樂，馬到成功。

快訊／跟老柯搶總召　蔡其昌站出來登記
貝克漢兒撕破臉爸媽！夫妻收入靠「岳父百萬零用錢」　爽住1晚4
橄欖油「混芥花油」重罰400萬　下架逾3千瓶
周末鋒面通過「北東降雨增」　低溫再探14度
小綠人閃爍「衝進斑馬線罰500」　交部擬放寬4/1起不算違規
阿諾不P了！關濾鏡「41歲真面目現形」中空全被拍

台北燈節蔣萬安泡泡瑪特觀光西門町

