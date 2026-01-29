9歲女童沙灘上撿到「45億年隕石」！專家證實：比地球還古老

▲亞莉安娜‧邱奇手持自己發現的隕石，這顆看似普通的石頭實際已有45億年歷史。（圖／翻攝自X，@NeuralSpace_）

圖文／CTWANT

英國威爾斯一名9歲女孩，在家附近海灘上發現一顆外觀不起眼的石頭，沒想到這顆石頭竟是一顆歷史可追溯至45億年前、可能比地球本身還要古老的隕石。這項意外發現不僅讓她一夕成名，還引起科學界的高度關注。

根據《每日郵報》報導，這名女孩名叫亞莉安娜‧邱奇（Ariana Church），日前與妹妹蕾拉（Leyla）、母親海莉（Hayley）以及外婆瑪麗昂（Marion）一同前往威爾斯首府卡地夫附近的彭納斯碼頭（Penarth Pier）海灘散步。就在沙灘上，她注意到一顆形狀特殊、大小約為網球的石頭，雖不起眼，卻異常沉重，還散發出金屬氣味。

亞莉安娜憑直覺認為這顆石頭「不太對勁」，便用手機的Google Lens進行辨識，結果系統判定該物為「隕石」。然而，亞莉安娜的父親當時以為這是人工智慧的錯誤判斷，並未多加理會。

直到幾日後，一位具有地質專業背景的家族朋友到訪，檢視這顆石頭後立即表示：「這絕對是一顆隕石！」隨即協助將其送往實驗室進行進一步鑑定。經專家檢測與切割分析，確認這是一顆極為稀有的「含鐵隕石」（Ferrous Iron Aerolite），形成於太陽系初期，歷史長達45億年，是目前人類能夠親手接觸到的「最古老物質之一」。

在實驗室剖面檢查下，隕石內部甚至呈現出歷經數十億年形成的金色微小晶體，讓亞莉安娜一家人驚嘆連連。

這項發現也讓亞莉安娜在學校聲名大噪，成為校園風雲人物。她受邀在學校集會上親自講述尋寶過程，並笑稱：「現在每天都要帶一支筆，因為有很多同學找我簽名！」她也難掩興奮地說：「我找到的東西，可能來自一顆早已不存在的行星！」

對於是否願意出售這顆隕石，亞莉安娜毫不猶豫地表示：「不管給我多少錢，我都不會賣掉它。這是我找到過最棒的東西，我想和全世界分享！」

▲亞莉安娜在校園晨會上向同學分享自己的驚奇發現，如今成為學校小名人。（圖／翻攝自每日郵報）

