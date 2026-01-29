　
國際

9歲女童沙灘上撿到「45億年隕石」！專家證實：比地球還古老

從沙灘撿回來的宇宙歷史！9歲女童拾獲45億年隕石　專家證實比地球還古老

▲亞莉安娜‧邱奇手持自己發現的隕石，這顆看似普通的石頭實際已有45億年歷史。（圖／翻攝自X，@NeuralSpace_）

圖文／CTWANT

英國威爾斯一名9歲女孩，在家附近海灘上發現一顆外觀不起眼的石頭，沒想到這顆石頭竟是一顆歷史可追溯至45億年前、可能比地球本身還要古老的隕石。這項意外發現不僅讓她一夕成名，還引起科學界的高度關注。

根據《每日郵報》報導，這名女孩名叫亞莉安娜‧邱奇（Ariana Church），日前與妹妹蕾拉（Leyla）、母親海莉（Hayley）以及外婆瑪麗昂（Marion）一同前往威爾斯首府卡地夫附近的彭納斯碼頭（Penarth Pier）海灘散步。就在沙灘上，她注意到一顆形狀特殊、大小約為網球的石頭，雖不起眼，卻異常沉重，還散發出金屬氣味。

亞莉安娜憑直覺認為這顆石頭「不太對勁」，便用手機的Google Lens進行辨識，結果系統判定該物為「隕石」。然而，亞莉安娜的父親當時以為這是人工智慧的錯誤判斷，並未多加理會。

直到幾日後，一位具有地質專業背景的家族朋友到訪，檢視這顆石頭後立即表示：「這絕對是一顆隕石！」隨即協助將其送往實驗室進行進一步鑑定。經專家檢測與切割分析，確認這是一顆極為稀有的「含鐵隕石」（Ferrous Iron Aerolite），形成於太陽系初期，歷史長達45億年，是目前人類能夠親手接觸到的「最古老物質之一」。

在實驗室剖面檢查下，隕石內部甚至呈現出歷經數十億年形成的金色微小晶體，讓亞莉安娜一家人驚嘆連連。

這項發現也讓亞莉安娜在學校聲名大噪，成為校園風雲人物。她受邀在學校集會上親自講述尋寶過程，並笑稱：「現在每天都要帶一支筆，因為有很多同學找我簽名！」她也難掩興奮地說：「我找到的東西，可能來自一顆早已不存在的行星！」

對於是否願意出售這顆隕石，亞莉安娜毫不猶豫地表示：「不管給我多少錢，我都不會賣掉它。這是我找到過最棒的東西，我想和全世界分享！」

從沙灘撿回來的宇宙歷史！9歲女童拾獲45億年隕石　專家證實比地球還古老

▲亞莉安娜在校園晨會上向同學分享自己的驚奇發現，如今成為學校小名人。（圖／翻攝自每日郵報）

台中大雅傳砍人案！6旬婦頸部「10公分刀傷」送醫　警全力追緝中
奧客「施展天殘腳」砸店！佳德鳳梨酥武俠文曝光　網全跪：被耽誤的曠世奇才
獨／「老江」店長領141萬年終　驚履歷量增2成
京星飲茶「吃到蟑螂屍體」　衛生局稽查揪2缺失
威力彩7.7億！銀行員集資砸5.6萬包牌
黃金存摺「1日過3關」衝天價　老手直喊：冷靜
洪榮宏傳與嫩妻鬧婚變、岳母輕生未遂　最新情況曝…認：很緊繃

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

網紅美食景點常踩雷？　5大旅遊陷阱「萌寵互動也上榜」

以為打死了！泰男童遭阿嬤31歲小男友「棄屍深山」　奇蹟撿回一命

美軍轟伊朗7大可能情境曝！　「川普愛面子硬打」恐陷無止境戰爭

日男深山「勒死妻子」棄屍20m深崖底！　加油站員工變殺人犯

恐怖垃圾屋！中國女遊客「驚悚退房照」瘋傳　日民宿員工超崩潰

GG太大害離婚！網美爆料「做到哭出來」　球星前夫提告了

日本「4人漁船」北海道外海失聯！　海保急派2巡視船搜救

9歲女童沙灘上撿到「45億年隕石」！專家證實：比地球還古老

不雅片流出！已婚總統顧問「激戰美女下屬」　雙雙下台翻臉互告

韓保守派分裂！前黨代表韓東勳遭「開除黨籍」　涉動員家屬洗輿論

義美小泡芙新口味「超耐吃」！網笑：近期最正常

「義美小泡芙」經典的牛奶與草莓口味，一直是許多民眾心中的零食首選之一。近日義美再推出兩款全新口味，不同於近來各大品牌主打獵奇風味的趨勢，改走「安全牌」路線，推出「藍莓果香風味」與「香焙咖啡」兩種口味。消息一曝光，立刻吸引不少民眾搶著嘗鮮，甚至有網友笑稱：「這是近三個月看到最正常的新口味！」

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

