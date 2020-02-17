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陳建仁693字分析「社區感染vs.社區傳播」　3徵兆台灣都閃過

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記者黃翊婷／綜合報導

流行病學專家、副總統陳建仁17日凌晨0時在臉書PO出一篇693字的文章，分析社區感染（local transmission）與社區傳播（community spread）的不同，「台灣並未進入『社區傳播』的狀況，一般民眾從社區得到感染的風險很低，防疫等級不必升級。」

▲▼副總統陳建仁於總統府敞廳發表談話。（圖／記者李毓康攝）

▲陳建仁表示，台灣並未進入社區傳播的狀況。（圖／記者李毓康攝）

陳建仁在文章中提到，第19例死亡的61歲白牌計程車司機，是在1月27日出現呼吸道症狀，2月3日惡化為肺炎，2月15日不幸死亡，雖然沒有出國旅遊史，但是多數客人來自中港澳，因此極可能有接觸史，這名司機的病例算是「社區感染」（locally infected／transmitted），感染來源仍在追查中。

請繼續往下閱讀...

接著，陳建仁表示，「我國看到日本的類似案例，自2月12日起，只要是全國各醫療院所通報的疑似流感併發重症病例，但卻是流感篩檢陰性者，全部都要再檢驗武漢肺炎病毒，總共檢驗113件檢體，第19號病例是唯一武漢肺炎病毒被驗出陽性者」，在79名密切接觸者中已有73人完成採檢，60人為陰性、1人（司機親屬）為陽性，幸好目前的檢驗量能逐漸擴大，才能回溯檢驗找出這兩例確定病例。

▲▼社區傳播4大徵兆。（圖／翻攝自衛福部臉書）

▲疫情中心正在全力檢視第一個徵兆。（圖／翻攝自衛福部臉書）

至於社區傳播（community spread）4大徵兆如下：
（1）確診病例無法找到傳染來源。
（2）本地感染個案數已遠超過境外移入感染個案數。
（3）已經出現持續性的傳播鏈。
（4）有廣泛發生的群聚感染事件。

陳建仁說，疫情中心正在檢視第一個徵兆，積極調查第19例病例的傳染來源，其他3個徵兆在台灣都不存在，也就是說，台灣並未進入社區傳播的狀況，一般民眾從社區得到感染的風險很低，防疫等級不必升級，「在此呼籲大家還是要全民防疫，維持良好衛生習慣，勤洗手、少到人群擁擠的公共場所、有病一定要在家休養和戴口罩！」

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