張又俠落馬、我強化防衛因應　陸國防部稱「最終結果都是實現統一」

▲大陸國防部發言人蔣斌（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠，中共中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，因涉嫌嚴重違紀違法，遭立案審查調查。我國防部強調，將持續強化自我防衛力量，以因應任何可能的突發狀況。大陸國防部今（29）日聲稱「台獨武裝不用枉費心機」、「最終的結果都是祖國實現統一」。

在今日的大陸國防部例行記者會上，外媒針對張又俠和劉振立落馬事件，以不同角度進行輪番提問。外媒詢問案件細節及其繼任者，大陸國防部發言人蔣斌僅表示，「對此我們已經發布了有關信息（資訊），我沒有更多的補充」。

《華爾街日報》近日引述熟悉某場簡報會人士的說法報導，張又俠因涉嫌向美國洩漏核心核武計畫情資，及收賄拔擢前國防部長李尚福等被立案調查。對此，蔣斌回應，「請大家以官方發布信息為準，不要妄加揣測」。

至於共軍高層異動對台海情勢影響，我國防部長顧立雄表示，國防部持續高度關注相關發展；基於中共從未放棄以武力犯台的事實，國軍重點在於運用聯合情監偵手段，並與友盟進行情報交流，全面掌握軍事與非軍事各項徵候，綜合研判其可能企圖與行動，並持續強化自我防衛力量，以因應任何可能的突發狀況。

蔣斌表示，「和平統一，一國兩制，是我們解決台灣問題的基本方針，是實現祖國統一的最佳方式。我們願以最大誠意，盡最大努力爭取和平統一的前景，但絕不承諾放棄使用武力，決不允許任何人把台灣從祖國分裂出去」。

蔣斌續稱，「台獨武裝不用枉費心機，無論他們如何因應、想要和解放軍對抗，無疑是以卵擊石，最終只能是自取滅亡，最終的結果都是祖國實現統一」。

《東森新媒體ETtoday》提問，張又俠和劉振立兩人被審查調查，是否影響中共中央軍委的運作，以及解放軍當前戰略布局？蔣斌表示，「人民軍隊越反腐越堅強、越純潔、越有戰鬥力，始終是黨和人民可以完全信賴的英雄軍隊」。

有西方軍事人士認為，這次清洗會讓西方軍隊失去在解放軍內最有效直接的溝通對象，對中國和包括美軍在內的西方軍隊的高層交流、建立互信與管控風險、防止誤判上造成實質性的負面影響。

蔣斌對此指出，「我們堅決反對對中方有關反腐行動的污衊抹黑，中國軍隊在黨的堅強領導下，始終秉持開放合作理念，將繼續與各國軍隊開展對話交流，深化軍事互信，加強務實合作，為國際和地區和平穩定貢獻中國力量」。

對於當前解放軍人事狀況，有媒體問，目前有幾位上將軍銜、現役，且在崗位上正常工作的將軍？蔣斌回應，「對這個問題，我沒有可供發布的信息」。另有外媒問，下一次中央軍委會議什麼時候召開？將有哪些人員參加？蔣斌稱，「我想這是一個國家和軍隊的軍事秘密，我沒有可供發布的信息」。

另有記者詢問，當前反腐敗鬥爭在軍隊中是否已經取得階段性成就？最新一輪反腐的主要目標和著力方向是什麼？蔣斌回應，堅決查處張又俠、劉振立，是黨和軍隊反腐敗鬥爭取得的重大成果，是黨和軍隊有決心有力量的重要體現，對於打贏軍隊反腐敗鬥爭攻堅戰、持久戰、總體戰具有重要意義。

▲▼張又俠（上圖／路透社）和劉振立（下圖／翻攝魯網）落馬。