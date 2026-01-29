行政院通過刑法修法　未成年性侵被害人滿20歲後才計追訴期

▲法務部次長黃謀信出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

為擴大保護性侵害犯罪未成年人被害人之訴訟權利，行政院今（29日）通過法務部擬具的《刑法》、《刑法施行法》部分條文修正草案，增訂延長兒少性侵害犯罪被害人之追訴權時效規範，明定性侵害犯罪成立日至被害人滿20歲前的時間，不計入追訴權時效期間，充分保障未成年性侵害犯罪被害人。法務部強調，此修法是為避免壓縮被害者追究時效，解決過往兒少性侵害被害人不敢、不能、不知如何提告等問題。

法務部指出，鑑於未成年性侵害犯罪被害人於案發時因身心發展尚未成熟，無法充分理解法律上之權利，追訴權時效應有特別規定。增訂延長兒少性侵害犯罪被害人之追訴權時效（刑法第80條第3項修正條文）及從新規定（刑法施行法第8條之2第2項修正條文）。修正條文明定於被害人滿20歲以前不算入追訴權期間，並配合修正刑法施行法，就追訴權時效已進行而未完成之情形，亦適用新法規定，以充分保障未成年性侵害犯罪被害人。

黃謀信說，這次有關刑法第80條的修正，不是要處理民國９５年修法的問題，民國95年修法變動的是不同犯罪有不同時間的追訴權，這次修正是要處理追訴權從哪一個時間點開始起算的問題。

黃謀信表示，原來的刑法規定，犯罪追訴權是從犯罪成立之日起算，但兒少性侵害被害的犯罪特殊，就他犯罪的追訴權時效的成立點修正，從滿20歲之後才開始起算追訴權，這次解決的事追訴權起算點的問題。

黃謀信說，這次修法當然是以保護被害人的出發點出發，兒少性侵害犯罪被害者的特點是「不敢、不能、不知」可告訴，可能因為被害者受害當時可能身心受創無法提出告訴；也可能因為跟加害人權力不對等，不敢提出告訴，且畢竟是兒少被害人，心智尚未成熟；也有可能不知如何提出告訴。

黃謀信指出，為了一次解決這個問題，保護兒少性侵犯罪被害人，因此修法，從被害者滿20歲開始計算追訴權時效，避免壓縮被害人追究加害者的時效。