「如果口罩出口，現在連2片都沒有」蘇貞昌：我們被罵都忍下來了





▲立法院新會期開議，行政院長蘇貞昌。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，部分民眾抱怨買不到口罩，甚至出現「口罩之亂」說法。對此，行政院長蘇貞昌21日在立法院接受備詢時表示，「口罩沒有亂！」他強調，當初因為禁止出口被罵，政府都忍下來了，如今其它國家一片口罩賣到幾百塊，台灣一片只要5元，也顯示「口罩之亂」的說法是錯誤的。

蘇貞昌表示，有人說「口罩之亂」，但其實口罩「沒有亂」，我們是量入為出、平衡供需問題，「第一時間政府說禁止出口，有人罵我們，說沒人道、沒人性，當我們7天賣2片，這些人也是跳出來罵說應該多一點。」

蘇貞昌無奈指出，誰不知道要多一點，但如果當時把口罩出口、沒有管制，現在連2片都沒有，「我們還是忍下來」。他強調，政府如今提高生產，這麼多人夜以繼日、三班制生產，台灣口罩從只有180萬片的產量，現在提高到500多萬、600多萬，很快就要超過1000萬片，「我們會漸漸讓大家有口罩可以用，一定會調整，絕對沒有亂，而且最便宜。」

蘇貞昌強調，對比其它國家一片口罩賣到幾百塊，台灣的口罩一片只要5元，而且產量會越來越高，包含一線醫護人員一定有得用，也要讓大家都有得買。