社會 社會焦點 保障人權

酒店女圍巾勒頸12秒！男友醒來隔天離奇亡　家屬不求償不提告

▲情侶吵架,夫妻打架,打巴掌,家暴示意圖（圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

▲台中一名馬女跟男友吵架，用圍巾將人勒暈，男友隔日身亡。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者許權毅／台中報導

台中一名馬女從事酒店行業，今年2月跟林姓男友吵架，用圍巾勒住林男12秒，林男一度昏迷，警消趕到現場時林恢復意識，但隔天卻突然身亡。法院今開庭，馬女坦承犯行，但喊自己不是故意的，林男家屬則於偵訊就表示「無需求償、不願提告」。

檢警調查，馬女（59歲）與林男（63歲）交往超過13年，同居在台中市東區某社區大樓，今年2月晚間8時許，2人在社區一樓大廳起爭執，馬女以雙手拉緊繫在林男頸部的圍巾長達12秒，導致林男昏厥仰躺倒地，撞到後腦。

警方獲報到場時，林男恢復意識，向警消表示沒受傷、不須就醫，但他搭乘電梯回家休息後，再度陷入昏迷，同晚11時許由馬女委託社區管理員，撥打119緊急送醫，不過林男在隔日下午4時許，因頸部、顱骨骨折，以及顱內出血、外傷性神經軸索損傷，宣告不治。

全案警方依家庭暴力防治法第2條第2款、刑法第277條第2項前段之家庭暴力罪之傷害致死罪嫌，將馬女移送台中地檢署偵辦，檢方近日偵結依法起訴，案件將由台中地院國民法庭進行審理。

今日行準備程序庭，馬女坦承犯行，認了傷害行為且造成林男死亡，但強調跟林男同居13年到14年了，是林男酗酒後一直「盧」了2、3天，一時失手，不是故意的。

馬女辯護律師聲請不由國民法官審理，希望改由通常程序審判。檢方指出，本件經詢問被害家屬意見，表示若馬女認罪，同意改通常程序，並無意見，檢方也尊重法院決定。

檢方說，林男家屬先前於訊問時，就已經表明，並無調解意願，也無需馬女賠償，不會向馬女求償，也表明不願提告。本案是否由國審審理，待法院裁定。

即／台中男開車自撞加水站　命喪聖誕夜

即／台中男開車自撞加水站　命喪聖誕夜

台中一名林男（62歲）昨晚駕車行經大甲區水源路時，不明原因往路邊一處加水站機台衝撞，導致車頭毀損，林男被發現無生命跡象倒臥駕駛座，經緊急送醫搶救，仍宣告不治。

重組家庭吵架竟互摔孩子　家暴畫面網炸鍋

重組家庭吵架竟互摔孩子　家暴畫面網炸鍋

遭控性侵台中二寶爸絕望墜橋亡妻提再審

遭控性侵台中二寶爸絕望墜橋亡妻提再審

號誌壞掉釀車禍　中市府需國賠

號誌壞掉釀車禍　中市府需國賠

2026台中跨年卡司強　交通攻略一次看

2026台中跨年卡司強　交通攻略一次看

台中圍巾酒店勒頸男友

