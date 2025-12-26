　
大陸 大陸焦點 特派現場

字節「豆包」發表新模型號稱媲美全球頂尖AI　10天後「閃電下架」

▲字節跳動旗下的生成式AI「豆包」。（圖／CFP）

▲字節跳動旗下的生成式AI「豆包」。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

字節跳動旗下生成式AI「豆包」大模型1.8版發佈後不到10天，即出現無法調用情況，引起使用者及業內人士關注。多名網友反映，原本已上線、對外開放API的豆包大模型1.8，近日突然無法使用，字節跳動雲服務平台「火山引擎」則顯示，該模型目前處於公測狀態，預計2026年1月5日前才會公開可用。

▲生成式AI「豆包」衍生出的原生服務。（圖／CFP）

▲生成式AI「豆包」衍生出的原生服務。（圖／CFP）

《紅星新聞》報導，豆包大模型1.8（Doubao-Seed-1.8）正式發佈不到10天，就臨時「下架」了。最早有網友在三天前（12月22日）便發現了該情況。火山引擎（字節跳動旗下的雲服務平台）上也顯示，豆包大模型1.8公測中，預計2026年1月5日前公開可用。

豆包官方公眾號曾於18日宣佈，豆包大模型1.8正式發佈並於火山引擎上線，面向企業與開發者開放API，並稱其多模態Agent能力可媲美全球頂尖模型。

不過，火山引擎客服今（25）日面對詢問時回覆稱，Seed-1.8在發佈後獲得用戶正面回饋，為提供更好的技術服務，將對其VLM（視覺語言模型）能力進行調整，預計2026年1月4日完成更新，公測期間僅支援企業認證用戶申請使用。

至於豆包大模型1.8為何在正式發表後又轉為公測狀態，字節跳動尚未做出正面回應。

12/24 全台詐欺最新數據

518 2 5661 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」
粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

