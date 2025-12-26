　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立院今處理藍白提賴清德彈劾案　綠營：搞空包彈不如做實事審預算

▲▼總統賴清德赴警政署聽取「1219北捷隨機襲擊事件」專案報告。（圖／記者呂佳賢攝）

▲總統賴清德。（圖／記者呂佳賢攝）

記者杜冠霖／台北報導

藍白立委近日在立法院提案「彈劾總統」，雖離彈劾總統所需「全體立法委員三分之二以上」決議有一段距離，該案仍預計列入今（26日）國會議程。對此，綠委吳思瑤受訪時表示，藍白共同點，就是拿一個虛張聲勢的空包彈，做政治攻防、選舉動員，目前為止立法院遲遲未審查預算，立法委員有時間搞彈劾空包彈，卻不做實事履行憲法義務，對人民無法交代。

對於在野黨所提彈劾賴清德案，吳思瑤表示，這是中華民國史上首次彈劾總統議案，相關程序需要朝野各黨協商釐清，不管國民黨還是民眾黨提案，共同點就是拿一個虛張聲勢的空包彈，做政治攻防、選舉動員，相關程序國會都還沒有合議協商，卻有政黨已經提出5月要投票、甚至要全國公聽會，可是，立法院預算到現在也還沒審查，哪一筆預算可以舉辦公聽會？

總預算部分，吳思瑤說，立委必須在會期中努力審議預算，過去也有拖延審查完畢的經驗，但從來沒有發生過，已經剩下不到一周要跨年度，總預算連審查都還沒開始，預算就是民生，目前為止立法院遲遲未審查預算，立法委員有時間搞彈劾空包彈，卻不做實事履行憲法義務，對人民無法交代。

至於反年改法案，傳出政院採用副署但釋憲方式，吳思瑤表示，尊重行政院後續規劃，憲法法庭已經恢復運作，當然期待可以做為人民權益最終守護者，將年改案交付釋憲、申請暫時處分是當務之急，後續是否執行、如何執行需要行政院、考試院、教育部、各地方政府協商，申請釋憲暫不執行應該是眼前規劃方案。

而行政院會今也預計通過下一波國安法案，其中就包含立委赴中登載，吳思瑤指出，行政院會下一波國安法案通過，因應賴17條必須落實法制健全，今天行政院會通過的立委赴中審查機制，民進黨團已經被程序委員會擋下767次，行政院版本恐怕也是命運多舛、寸步難行，但負責任的政府對於國安把關、立委赴中公開透明，還是要展現出明確態度，支持行政院送出院版。

12/24 全台詐欺最新數據

518 2 5661 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

最夯影音

