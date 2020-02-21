雷神山上百病床空著！院長「病患愈來愈少」　但武漢還要蓋19方艙醫院

▲雷神山醫院院長指出，開院到現在，床位都還沒收滿人。（圖／翻攝微博）

記者柯振中／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情不斷擴散，大陸湖北武漢為此建造了火神山、雷神山醫院，疫情是否得到控制，也一直讓外界相當關注。雷神山醫院院長王行環21日表示，雷神山醫院開院至今，仍有數百張床位空著，明顯出現「床等人」的現象，意味著疫情趨緩。不過，武漢市府常務副市長胡亞波21日卻說，預計要再搭建19家方艙醫院，將醫院床位提高到3萬張。

王行環指出，雷神山醫院20日開放，共有32個病區、1500張床位，用來收治新冠肺炎患者，不過開院至今，仍有數百張床位沒有收滿，明顯出現「床等人」的現象。此外，根據《人民日報》報導，除了雷神山醫院以外，中南醫院、武漢市第七醫院的隔離病房也連日出現「床位數量大於病人數量」的情況，發燒門診病例也天天下降。

王行環認為，只要防控工作不鬆懈，不讓疫情出現反覆的狀況，空床位的數量將快速增長，早前收治了大批新冠肺炎病患，近日這批病患將大規模出院，預計空床位會愈來愈多。

不過，王行環說的話與武漢市副市長並不相同。武漢市常務副市長胡亞波21日說明，雖然確診病例天天都在減少，發燒門診看診量也不斷降低，但病床需求依然很大，現有的13家方艙醫院總共提供了13348張床位，目前已經使用9913張，預計要再建立19家方艙醫院，將床位拉高到3萬張，同時加強醫療設備配置，讓所有方艙醫院都能做電腦斷層掃描。

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