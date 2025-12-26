　
政治

槍桿子出政權？謝龍介首場造勢拿「手槍」　綠委：符合國民黨形象

▲▼國民黨24日中常會通過正式徵召柯志恩參選高雄市長，謝龍介參選台南市長，蘇清泉參選屏東縣長，台東縣議長吳秀華參選台東縣長。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨立委謝龍介。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨確定徵召藍委謝龍介參選2026台南市長，昨日首場造勢活動，國民黨副主席季麟連當場送「手槍」給謝龍介，季還在台上直接組裝好並要謝龍介「開一槍」，謝也將槍舉高響應。謝龍介今（26日）受訪時則澄清是模型槍。對此，綠委林俊憲表示，國民黨提名的時候居然送一把槍給謝龍介，雖然符合國民黨黑金形象，但在民主自由的國家，要終結對手靠的是爭取選票而非暴力，每位政治人物都該注意社會觀感、不該散布仇恨。

對於謝龍介拿模型槍造勢，綠委郭國文認為，依現在的社會氛圍，此舉不當，據他了解，謝龍介一開始要拿長槍，是因為上去不方便，將軍拿槍就是攻擊，相當不當，候選人應該要有這樣的直覺，否則敏感度不夠。對於謝龍介反嗆，這是代表掃除黑金決心、不要轉移焦點。郭質疑，要轉移什麼焦點？槍就是武器，掃除黑金應該要透過法律。

綠委林楚茵則表示，上週北捷無差別攻擊事件讓國人驚魂未定，昨晚北捷因男子情緒失控就引起乘客集體恐慌，結果國民黨台南造勢竟然直接「亮槍」，國民黨根本是「暴力集團」代言人，立法院「暴力多數」通過違憲惡法、掏空國庫。

林楚茵指出，國民黨看不爽憲法法庭釋憲結果，今天院會要通過提案否決；看不爽卓榮泰院長依憲法拒絕副署，今天還打算提案彈劾總統；現在連地方縣市長選舉都送槍當「吉祥物」，這與黑道有什麼不同？是鼓勵社會暴力攻擊嗎？還是不投給國民黨候選人就威脅人民吃子彈嗎？

綠委林俊憲則表示，國民黨提名的時候居然送一把槍給謝龍介，雖然符合國民黨黑金形象，但在民主自由的國家，要終結對手靠的是爭取選票而非暴力，政治人物要小心，雖然謝龍介被贈一把槍，但怎會把它拿起來？而且這幾天社會非常敏感，捷運無差別攻擊事件，每位政治人物都該注意社會觀感、不該散布仇恨。

柴刀男隨機砍人！吸到腦壞掉　闖超商自摔畫面曝
快訊／4縣市大雨特報　下到明天
不是黃金！　CNN點名「3種貴金屬」今年漲幅飆破100%
合歡山、玉山都下雪了！水晶宮路段「積雪5cm」　現場畫面曝光
嗆「知道我背後是誰？」小英男孩關4月露面了　低頭銬手傲氣全沒

聖誕假期期間，民進黨台南市長初選氣氛持續升溫，立法委員林俊憲行程滿檔，從25日上午市場掃街、下午親子同樂活動，到晚間國片電影包場，一整天馬不停蹄走進市民生活，展現親和力與穩定累積的人氣。

