買麥當勞早餐釀悲劇　美男「得來速車道被夾死」店員救人也受傷

▲男子在得來速車道死亡。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

美國內布拉斯加州一名69歲男子開車去購買麥當勞早餐時不幸死亡，人離奇卡在駕駛車輛與得來速窗口之間，在場店員也受傷，警方正在調查死亡原因。

駕車買早餐卻喪命 男卡得來速身亡

69歲男子迪金森(Michael Dickinson)23日上午，駕駛車輛前往格蘭德艾蘭(Grand Island)當地麥當勞購買早餐，卻被人發現受困在車輛與得來速窗口之間身亡，雖然被緊急送醫，仍因為傷勢太嚴重身亡。

警長艾略特(Dean Elliott)向當地媒體表示，這起可怕事件百分百是一起意外，「死者看起來應該是為了付款所以打開車門，結果不確定車子是否突然暴衝還是其他原因，導致他被夾在車門與得來速窗口之間」。

店員試圖救人也受傷 家屬網路哀悼死者

艾略特表示，事件還造成一名麥當勞店員受傷，店員當時為了救人，試圖從副駕駛位置跳入車中，但最終還是無法把人救出，且自己也受了傷。

迪金森的家屬在網路上哀悼，他是一名盡責顧家的好男人，也已經成為一名祖父，今年7月才與妻子慶祝結婚32周年紀念。女兒曾分享他2021年因為截肢喪失右腿，在努力復健下才重新學會走路。