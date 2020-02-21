配合居家檢疫就幫你送餐、倒垃圾！　柯文哲要失聯者「胡析延」出來面對

▲柯文哲要「胡析延」出來面對。（圖／翻攝柯文哲臉書）



記者呂欣玫／綜合報導

北市21日傳出居家檢疫失聯個案胡析延於109年2月12日入境，但經連繫後發現，其填列的聯絡電話、地址查察未果，護照號碼屬另一民眾所有，認其惡意填寫不實資料。對此，台北市長柯文哲呼籲，「胡析延，出來面對」如果你配合居家檢疫，我們會給你生活津貼、幫你倒垃圾、也會送餐給你吃，但如果你擅自外出，我會裁罰你。



柯文哲透過臉書指出，目前台北市的居家隔離人數已經為「零」，但還有很多居家檢疫的市民。「對於居家檢疫者我們提供送餐服務及倒垃圾服務，不只照顧當事人的生活起居，也確保居家檢疫者沒有離開家門。」



柯文哲表示，目前台灣確診26例，需要追蹤的人數也越來越多，因此北市府也配合中央改變手機定位的模式，改以透過綁定居家檢疫者的個人手機來定位追蹤，減少把公用手機放在家，自己帶個人手機出門趴趴走的狀況。



不過，柯文哲也說，還是有人在入境時留下假資料，就是這個「胡析延」，導致北市府要追蹤的時候，查無此人。我們除了希望有關單位在入境者的資料核查上要更正確，也希望大眾幫忙找人。



柯文哲呼籲應配合居家檢疫的朋友，如果你配合居家檢疫，我們會給你生活津貼，我們幫你倒垃圾，也會送餐給你吃，但如果你擅自外出，那麼我會去找你，然後我會找到你，然後我會裁罰你。

北市民政局今天指出，失聯個案胡析延於109年2月12日入境，依傳染病防治法第58條規定受居家檢疫人員，但經連繫後發現，其填列的聯絡電話、地址查察未果；此外，其填列護照號碼屬另一民眾所有，該民眾於年1月8日持美國護照入境，同年1月15日出境前往美國。

民政局表示，胡析延經2次以上聯繫，並透過警政系統協尋未果，移請疾病管制署協查居家檢疫原始登記資料，認其應為入境時即惡意填寫不實資料致未能履行其居家檢疫義務，因此依傳染病防治法第58條第1項第4款及嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心109年2月7日函規定，公布失聯者姓名。

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