鑽石公主號台人將返台　陳其邁：防疫命令從下船開始





▲陳其邁視察計程車防疫。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔣婕妤／台北報導

郵輪鑽石公主號上台灣人民預計21日將返回台灣。行政院副院長陳其邁19日受訪時強調，台灣的防疫一定會採最嚴格的標準。

鑽石公主號18日被中央流行疫情指揮中心正式列入新冠病毒（COVID-19）感染區，船上台灣人共有4人確診，指揮官陳時中表示，船上所有我國籍旅客若要返國，需統一搭乘包機回台並遵守檢疫措施。交通部長林佳龍19日受訪時證實，鑽石公主號上的國人21日將由羽田機場出發、搭乘華航包機返台。

林佳龍表示，華航包機已經準備好待命中，安排好21日的時間，接受指揮中心安排，一定會順利把國人接回。至於包機會停在松山機場還是桃園機場，林佳龍回應，細節再另外提供，日方提供羽田機場，台灣跟他們一直有直航，這個部分民航局都協調好了。

陳其邁指出，昨天疫情指揮中心已經下達命令，防疫命令是從下船開始，21日國人下船之後，要接受我方指揮中心檢疫措施，包含其住宿、登機到返抵國門，必須先到醫院接受這個採檢，「如果陽性就要接受治療，陰性也要集中隔離檢疫14天。」

陳其邁強調，如果下船的國人在日本玩14天回來也一樣，他如果沒有接受我方檢疫措施，疫情指揮中心就是開罰，「台灣防疫希望採取最嚴謹標準」。他也向國人旅客致謝，感謝對於防疫的配合。

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