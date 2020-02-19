湖北男翻牆幽會女友　激情一夜換整樓住戶「強制隔離」

▲溫州男子翻牆看女友被查，整棟樓強制隔離。（圖／翻攝自溫州晚報）



記者陳政錄／綜合報導

新型冠狀病毒肺炎疫情下，浙江溫州、台州等市紛紛實行「最嚴出行措施」，人人上緊發條阻絕病毒傳播，但據當地媒體19日披露，竟有一名湖北籍的男子，在深夜偷偷翻牆潛入女友住家，等到白天被查後，按照檢疫規定，整棟樓10多名住戶，都立刻被採取強制隔離管制。

據《溫州晚報》報導，一個深夜，一名湖北籍人員偷偷翻牆，潛入其租住在台州溫嶺市肖泉村的女友家中，當時連房東都不知情。被查到後，按照檢疫的相關規定，房東以及其他租住戶共十幾人，都被地方疾管局人員，採取強制隔離管制，即為到指定的機構實施隔離治療，在結果評估前，不得離開。

▲民眾在家中太悶，竟然爬窗聚賭被公安發現。（圖／翻攝自溫州晚報）

在浙江各城市多天「封閉式管理」下，爬窗翻牆行為還不只一樁，報導還提到，溫嶺市蒼山村日前發生，民眾疑似因為久待在家中多日「賭癮作祟」，爬窗進入當地老年人協會活動室，聚眾賭博。

根據公安機關通報，村民胡某等人，從角落爬窗進入活動室，拉上窗簾、聚眾賭博，還有人在場圍觀，接到線索後，公安立刻出警。

通告稱，對於胡某等人，處以行政拘留5日的處罰；對於其他人員批評教育後，給予罰款等處罰。公安機關也強調，由於當地老年人協會會長、副會長、理事長等人均在場參與群聚，「影響十分惡劣」，要求當地村委做出書面檢討，並免去相關人員職務。

▼圖為成都醫護人員搬運肺炎隔離患者。（示意圖／路透）

►我該答應女友嗎？