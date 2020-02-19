接送鑽石公主號5台人下船　謝長廷眼眶濕了：這一切都過去了

▲謝長廷接送鑽石公主號台籍乘客。（圖／翻攝謝長廷臉書，以下同）



記者呂欣玫／綜合報導

停靠在日本橫濱港的「鑽石公主號」郵輪19日解除隔離，預計今天有5位台人可以下船。駐日代表謝長廷也親自前往接送，他感動地表示，「終於接到人了！」並對乘客說，「辛苦了，也委屈你們了！你們都是最堅韌的一群人，即便再健康的人都禁不起每天好像等待宣判的壓力和折磨。」

鑽石公主號郵輪至今累計542人確診新冠肺炎（COVID-19），19日解除隔離期，船上500人上午陸續下船，其中有5位台灣籍旅客順利下船。對此，謝長廷透過臉書表示，這些乘客看到他都很激動，有的還想張開手擁抱，後來好像想到自己戴著N95口罩，手又放下來。他對大家說，「辛苦了，也委屈你們了！你們都是最堅韌的一群人，即便再健康的人都禁不起每天好像等待宣判的壓力和折磨。」

謝長廷提到，當時一位太太紅著眼眶對他說，「一切都過去了！」接著台灣來的蘇醫師跟大家講解防疫以及回國時要注意的事項，自己則說明機票費用分擔及低調活動的要求。分開之前，一位女士突然對著他說，「你替我們反應心聲，被罵得要死，真的也謝謝你。」謝長廷說，他雖愣了一下，但這回輪到他眼睛濕潤起來說，「這一切也過去了。」

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