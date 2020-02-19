　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

接送鑽石公主號5台人下船　謝長廷眼眶濕了：這一切都過去了

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼謝長廷談鑽石公主號乘客。（圖／翻攝謝長廷臉書）

▲謝長廷接送鑽石公主號台籍乘客。（圖／翻攝謝長廷臉書，以下同）

記者呂欣玫／綜合報導

停靠在日本橫濱港的「鑽石公主號」郵輪19日解除隔離，預計今天有5位台人可以下船。駐日代表謝長廷也親自前往接送，他感動地表示，「終於接到人了！」並對乘客說，「辛苦了，也委屈你們了！你們都是最堅韌的一群人，即便再健康的人都禁不起每天好像等待宣判的壓力和折磨。」

鑽石公主號郵輪至今累計542人確診新冠肺炎（COVID-19），19日解除隔離期，船上500人上午陸續下船，其中有5位台灣籍旅客順利下船。對此，謝長廷透過臉書表示，這些乘客看到他都很激動，有的還想張開手擁抱，後來好像想到自己戴著N95口罩，手又放下來。他對大家說，「辛苦了，也委屈你們了！你們都是最堅韌的一群人，即便再健康的人都禁不起每天好像等待宣判的壓力和折磨。」

謝長廷提到，當時一位太太紅著眼眶對他說，「一切都過去了！」接著台灣來的蘇醫師跟大家講解防疫以及回國時要注意的事項，自己則說明機票費用分擔及低調活動的要求。分開之前，一位女士突然對著他說，「你替我們反應心聲，被罵得要死，真的也謝謝你。」謝長廷說，他雖愣了一下，但這回輪到他眼睛濕潤起來說，「這一切也過去了。」

▲▼謝長廷談鑽石公主號乘客。（圖／翻攝謝長廷臉書）

其他人也看了這些...

新北居家檢疫失聯郭富文找到了！投宿於桃園旅社
台灣首例死！指揮中心「3條時間軸」一張圖曝傳染期　235名接觸者送驗
政府增加口罩配貨量！藥師累翻崩潰喊「我不OK，你來發」　公會緊急說話了

更多熱門新聞...

罷免成功機率高？張雅琴怒轟韓國瑜　「你再繼續嗆陳時中啊」
血友病童媽是陸配遭網轟　黃暐瀚痛批台灣網友：這合人性嗎？
開學防疫「全台各縣市標準」懶人包！額、耳溫規定大不同　家長一看秒懂

居家防疫，內外大掃除的時刻到了！

ET快訊
快訊／鑽石公主號新增79確診　日本累計共621確診
吳宗憲認了「我知情」：集中全力幫劉真　曝辛龍目前狀況
白牌車司機妹妹確診曲折！初採陰性...連驗4次才確認染新冠肺
Lulu宣布將停工！告假7年《大熱門》：憲哥對我有點膩
前線接觸白牌車司機…眼尖醫「發現第19例」反遭攻擊！女兒心疼
穿隔離衣戴口罩「想上廁所包尿布」　鑽石公主號包機國人禁移動
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

親自拜會游錫堃　吳怡農成立「壯闊台灣」協會：期待與理念相同立委合作

微風廣場2月資遣30餘人　勞動局：未達大量解僱門檻

歡樂無法黨正式成立　網友瘋狂敲碗：開放入黨了嗎？

接送鑽石公主號5台人下船　謝長廷眼眶濕了：這一切都過去了

柯文哲：酒精要擦不是噴　亂噴「最近一定有火災」

卓榮泰：期盼中國盡快控制疫情　勿操弄政治、軍機威嚇台灣

公布居家檢疫失聯者照片？　黃珊珊：需中央同意

台中烏日區段徵收遭監院糾正　時力立委陳椒華籲先環評

尋求韓粉支持！郝龍斌：韓國瑜是國民黨的驕傲　未來密切合作

政院紓困草案20日將拍板　國民黨籲：納入防疫津貼給受隔離者

7歲原民弟舞魂爆發！猛秀腰力　瘋狂Locking...嬤突叫：地震啦

韓國整型全紀錄！削骨完臉超腫 她痛也喊值得：覺得自己變漂亮

初生小象學走路...下秒跌跤超呆萌 「奮力爬起」緊跟媽：等等我呀～

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

超下飯！教你做「味噌炒雞腿定食」 特調醬汁下鍋拌炒...吃到停不下來

首批246名台商出關手繪感謝信曝光　2童奶音喊「謝謝阿中部長」讓他笑了

隔離14天期滿！林口檢疫所145人出關　出動3遊覽車載送⋯台商搖窗開心揮手致意

《想見你》結局大逆轉!!　李子維、黃雨萱海邊吻別消失

小彬彬認愛小12歲越南女友「想婚了」　想再生一胎...「如果可以就可以」

金黃酥脆外皮＋多變化鮭魚內餡 宵夜療癒料理「奶油烤鮭魚飯糰」

親自拜會游錫堃　吳怡農成立「壯闊台灣」協會：期待與理念相同立委合作

微風廣場2月資遣30餘人　勞動局：未達大量解僱門檻

歡樂無法黨正式成立　網友瘋狂敲碗：開放入黨了嗎？

接送鑽石公主號5台人下船　謝長廷眼眶濕了：這一切都過去了

柯文哲：酒精要擦不是噴　亂噴「最近一定有火災」

卓榮泰：期盼中國盡快控制疫情　勿操弄政治、軍機威嚇台灣

公布居家檢疫失聯者照片？　黃珊珊：需中央同意

台中烏日區段徵收遭監院糾正　時力立委陳椒華籲先環評

尋求韓粉支持！郝龍斌：韓國瑜是國民黨的驕傲　未來密切合作

政院紓困草案20日將拍板　國民黨籲：納入防疫津貼給受隔離者

親自拜會游錫堃　吳怡農成立「壯闊台灣」協會：期待與理念相同立委合作

微風廣場2月資遣30餘人　勞動局：未達大量解僱門檻

芭比娃娃變光頭！阿母PO「兇手汪」求救：兒子明天看到會崩潰

歡樂無法黨正式成立　網友瘋狂敲碗：開放入黨了嗎？

一堆人「按電梯犯大錯」病毒秒擴散　網狂推：聲控抵達樓層！

善耕365／抵抗武漢肺炎！老五老為高風險族群　緊急募集300支額溫槍

在家打牌遭逮！　4人被罰扛麻將桌到派出所：非常丟臉

計程車防疫物資到位！　林佳龍：每周配4萬瓶75%酒精給小黃運將

英國宣布脫歐後新移民計畫　採積分制限制「低技術性勞工」

台南市議員谷暮哈就被控涉嫌詐領助理補助費　南檢聲請羈押

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

政治熱門新聞

唐湘龍：疫情傷最重的是兩岸！

血友病童媽是陸配遭網轟　黃暐瀚痛批：這合人性嗎？

新北居家檢疫2失聯1人找到了！投宿於桃園旅社

郭富文嗆「幹嘛報到」　侯友宜：他是故意的！

罷免成功機率高？　張雅琴怒轟韓國瑜

王定宇：白牌司機弟聽說也是白牌司機

學生發燒就通知家長領回？　楊志良：這完全錯了

蔡英文視察伸手摸口罩原料？府還原實情痛斥

陳其邁拜會立院先曬照...網友眼尖驚呼：桌上是陳建仁著作《流行病學》

「罷韓」連署突破40萬份！陳其邁：專心防疫

寄天上雲兒　關中出書悼愛女

疫情重創大陸經濟　邱毅：台灣問題不能再拖了

101歲人瑞連署罷韓！公民割草揭「原因」

沈富雄：陳時中太冷血

更多熱門

相關新聞

鑽石公主號「陸客一起搭機回港」　首班預計20日凌晨起飛

鑽石公主號「陸客一起搭機回港」　首班預計20日凌晨起飛

「鑽石公主」號遊輪上至今已累計542人確診新冠肺炎（COVID-19），船上旅客19日隔離期結束後，已陸續下船。香港也將派出包機接人。中國駐日使館今（19）日宣布，遊輪上大陸旅客也將隨香港人一同搭機撤離至香港。

白牌司機死亡　弟母妹都確診

白牌司機死亡　弟母妹都確診

疫情衝擊　星展要推企業紓困措施

疫情衝擊　星展要推企業紓困措施

台北市「10區」21日開賣實名制口罩！

台北市「10區」21日開賣實名制口罩！

湖北男翻牆會女友　整樓強制隔離

湖北男翻牆會女友　整樓強制隔離

關鍵字：

謝長廷鑽石公主號武漢肺炎

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台南藏「口罩地下司令」　握百萬貨源爽賺千萬

被酸整容！Keanna「校花等級舊照」反擊

兒子才9個月大…MEI MEI宣布懷第2胎：我自己都傻眼

週刊爆「女神主播」幽會小鮮肉喊告

劉真爆搶救「最後發文停在7天前」！老闆吳宗憲回應了

粉絲抓包「玄彬桌下偷牽孫藝真」

土城清水模咖啡廳必喝桂花奶蓋咖啡

快訊／女神主播認了離婚16年老公！爆偷吃小鮮肉

幼教師太火辣　學生爸直奔找人

防疫酒精來了！台糖產75%酒精全家今早十點開賣

新冠肺炎死前全程清醒「活活憋死」！

小彬彬三婚想生　前妻祝多子多孫

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

「給妳看我的鋼彈」！宅男3年後娶走女神

劉真遭爆裝葉克膜！　辛龍澄清

更多

最夯影音

更多
7歲原民弟舞魂爆發！猛秀腰力　瘋狂Locking...嬤突叫：地震啦

7歲原民弟舞魂爆發！猛秀腰力　瘋狂Locking...嬤突叫：地震啦
韓國整型全紀錄！削骨完臉超腫 她痛也喊值得：覺得自己變漂亮

韓國整型全紀錄！削骨完臉超腫 她痛也喊值得：覺得自己變漂亮

初生小象學走路...下秒跌跤超呆萌 「奮力爬起」緊跟媽：等等我呀～

初生小象學走路...下秒跌跤超呆萌 「奮力爬起」緊跟媽：等等我呀～

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

超下飯！教你做「味噌炒雞腿定食」 特調醬汁下鍋拌炒...吃到停不下來

超下飯！教你做「味噌炒雞腿定食」 特調醬汁下鍋拌炒...吃到停不下來

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面