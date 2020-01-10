快訊／蔡英文堅定13項改革：拒絕一國兩制「我也為2300萬人民做了！」　

記者蔣婕妤、陶本和／台北報導

總統蔡英文選前之夜壓軸場在台北凱道，滿滿英粉擠爆現場相挺。蔡英文致詞時細數政績，霸氣高喊，「拒絕一國兩制我為2300萬人民做了！」讓台下支持者激動尖叫力挺。





▲2020凱道選前之夜，蔡英文、賴清德。（圖／記者李毓康攝）

蔡英文致詞時堅定地說明了自己上任後所推動的多項改革，她表示，「2016年開始，上任第一天，我就啟動改革，加薪我做到了，減稅我做了，長照我做了，幼托我做了，年金改革我做了，國防改革我做了，能源改革我做了，台商回流我做了，社會住宅我做了，婚姻平權我也做了，經濟結構轉型我做了，民主防衛機制我也做了，最後拒絕一國兩制，我也為2300萬人民做了！」

一聽到辣台妹連續說明了自己做了13項改革，最後還霸氣表態拒絕一國兩制，台下數十萬的支持者立刻激動尖叫力挺，有的甚至感動落淚。

蔡英文隨後也強調，蔡政府沒有像前一個政府讓國家空轉，不過外部威脅還在，「蔡英文需要你再挺我一次，讓改革繼續下去，讓中華民國台灣會在我們這一代人手上做出正確決定！」

蔡英文表示，選舉到最後關頭，這幾天相信大家都看到對手砸下重金、廣告滿坑滿谷，拜票電話鋪天蓋地，很多人焦慮到睡不著覺，「我要告訴大家，化解焦慮最好辦法，就是出門投票！」

蔡英文表示，不需要自我懷疑，因為「我們沒有錯，我們是正確的！」但也不要低估對手，因為不到最後關頭，對手也不會輕言放棄，然而「我們不需要仇恨對方，因為明天過後，他們依然是我們的家人、同事、朋友。」請大家再挺她一次，不要分散力量，不要過度樂觀，導致民進黨沒過半，反使國民黨過半，「我們集中選票，都給民進黨好不好？」

最後，她也提醒所有人，現在是回家的時候，回外縣市的人，拜託大家一定要回家，無論如何都要回家好嗎？蔡英文差你一票，民進黨區域立委差你一票，民進黨差你一票，台灣就差你一票。明天早上帶著身分證印章，站出來投票，讓大家用自己的選票告訴全世界，「台灣有權捍衛主權，堅持改革」。

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