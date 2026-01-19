美方對鄭麗君評價超高！　華府智庫友人讚「專業度世界頂流」

▲台美雙方簽署MOU後合影，由左至右依序為：AIT執行理事藍鶯、美國貿易代表署葛里爾大使、美國商務部盧特尼克部長、鄭麗君副院長、楊珍妮政委、駐美代表處俞大㵢大使。（圖／行政院提供）



記者張靖榕／綜合報導

美台關稅談判近日拍板定案，台灣輸美對等關稅調降至15％不疊加，並爭取到美國「232條款」的最優惠待遇，結果出爐後，產業界一片好評。長期關注半導體與產業政策議題的反紫光奇遊團成員許美華近日披露，來自華府智庫友人的訊息顯示，美方對這次由行政院副院長鄭麗君率領的台灣談判團隊評價極高，認為台灣不僅展現最大誠意，整體表現也優於多數談判對手國。

華府友人讚台灣團隊專業程度世界頂流

許美華近日在臉書發文指出，台美關稅協議正式敲定後，過去在談判期間「不能說」的細節，如今終於能夠公開。她轉述華府智庫友人的觀察表示，在過去約一年的關稅談判過程中，美國代表團陸續與來自東南亞、歐洲等多國的貿易談判團隊交手，但「幾乎沒有任何一個國家」，能像台灣一樣展現如此高度專業與準備充分的談判能力。

行政院副院長相當於國家副元首級別人物

許美華引述友人說法指出，賴清德政府第一天就派出行政院副院長鄭麗君親赴華府談判，讓不少美方人士感到驚訝。她指出，「我想很多國家，甚至台灣的人都不一定了解，其實行政院副院長有多高地位」，行政院副院長在國際體系中的英文職銜為「Vice Premier」，等同於副總理層級，屬於國家副元首級別人物。華府方面普遍認為，除台灣之外，幾乎沒有其他國家派出如此高層官員親自坐鎮關稅談判，這清楚傳達出台灣政府對台美關係的高度重視。

美方對鄭麗君專業給予高度肯定

更關鍵的是，美國談判團隊對鄭麗君的個人表現給予高度肯定。許美華轉述，美方人員特別讚賞鄭麗君對政策細節的掌握程度，以及在談判過程中展現出的理性、誠懇與有理有節的溝通方式。美方內部普遍認為，台灣團隊在解除美方疑慮的同時，也能清楚堅守自身立場，「台灣的表現真的把全球很多貿易團隊都比下去了」。

許美華也提到，在談判初期，台灣被課20％的暫時性關稅，高於日本、南韓與歐盟最後敲定的15％水準。當時美國政府內部其實有不少人為台灣抱不平，認為台灣已展現最大誠意，談判品質也優於多數國家，卻未能一開始就獲得最低稅率，對此美方代表私下也曾向台灣團隊表達遺憾。

鄭麗君始終在談判第一線

許美華指出，美方友人對鄭麗君長時間投入談判、親力親為的態度深表敬意。他們說，過去大半年間，鄭麗君多次往返台北與華府，甚至曾出現剛返抵台灣、離開機場後又立即再度啟程赴美開會的情況，「美方朋友說，鄭麗君希望可以當面了解所有動態並進行交流，因此頻繁來往台北跟華府，對談判事事親力親為。」

台灣以「Taiwan」名義 爭取到與其他大國相同的最低關稅15％

許美華最後表示，這次台灣政府的努力並未白費，不僅成功以「Taiwan」名義，與其他主要經濟體一樣爭取到最低15％關稅，相關談判條款整體條件也優於日、韓。她強調，除了半導體產業的關鍵地位外，台灣談判團隊任勞任怨、專業到位的工作態度，是贏得美方高度信任的重要原因，台灣社會應該為鄭麗君所率領的談判團隊感到驕傲。