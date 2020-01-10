圖／蔡英文選前凱道造勢　人潮塞爆台大醫院捷運站「常德街」

▲2020凱道選前之夜，凱道開場前台大醫院捷運站人潮。（圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／台北報導

2020總統立委大選進入最後倒數1天，最終決戰的「選前之夜」10日晚間登場，壓軸場在凱達格蘭大道。晚間6點下班時間，人潮開始聚集湧現，距離凱道最近的捷運台大醫院站也被支持者塞爆，從空拍畫面更可以看到，人潮已經炸出景福門，且支持民眾持續湧入中。

這次大選被視為是「世代之爭」，退休長輩支持韓國瑜、年輕族群力挺蔡英文。韓國瑜9日在凱道的造勢晚會人潮大爆滿，讓英粉們在臉書直喊「怕爆」，激出小英支持者熱度。10日晚間六點，上班族及學生陸續下班下課，凱道人潮也持續湧現，截至晚間六點，人潮已經炸出景福門。

▲2020凱道選前之夜，凱道開場前台大醫院捷運站人潮。（圖／記者湯興漢攝）

根據主辦單位的規劃，在仁愛路、信義路，以及中正紀念堂外也設置300吋的大型螢幕，目前下班人潮持續湧現，時間越晚預計也有望將佔領博愛特區。

時間進入到晚間7點，台大醫院捷運站已被粉絲塞爆，台大醫院前方的常德街更是人滿為患，大批支持者也塞爆凱道週邊。

▼2020凱道選前之夜，凱道開場前台大醫院捷運站人潮。（圖／記者湯興漢攝）



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