　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

點名大咖YTR「以為早破百萬訂閱」　奎丁、黑羽都上榜！釣出藍勾勾

▲奎丁、黑羽、徐海莉。（圖／翻攝自IG、臉書）

▲黑羽（左）、奎丁（中）、徐海莉（右）。（圖／翻攝自IG、臉書）

記者周亭瑋／綜合報導

百萬訂閱是許多創作者的夢想，但部分知名頻道的訂閱數卻讓網友感到意外。一名網友近日發文，整理出多位「以為老早就百萬訂閱」的YouTuber截圖，引起熱烈討論，而文章也釣出一票「藍勾勾」。

這些YTR還沒百萬？　名單掀起熱議

[廣告]請繼續往下閱讀...

一名網友在Threads發布多張知名YouTuber的帳號截圖，表示「那些你以為老早就已經百萬訂閱的頻道」，名單包含奎丁、黑羽、徐海莉、胡瓜的《下面一位》以及《現在宅知道》。

同時，原PO也提到最近剛達標的頻道，笑稱「3C Tim哥剛破百萬，恭喜他。」文章曝光後，不僅引發網友討論，更釣出多位創作者親自現身回應。

▲奎丁、黑羽、徐海莉。（圖／翻攝自IG、臉書）

▲網友點名幾位知名YouTuber，驚呼「以為訂閱早破百萬」。（圖／翻攝自Threads）

創作者藍勾勾現身！黑羽、宅知道幽默喊話

面對網友點名，創作者們展現高EQ。黑羽表示，雖然對百萬沒有太大追求，但會持續努力，並笑諷道「試試看做到58萬，一定跟你們想的一樣簡單。」《現在宅知道》則強調，自己是細水長流型，下個月將滿12歲，懇請大家多多訂閱。

此外，崩壞的英文老師Nina認為，「做開心的就好」；烏鴉 DoKa則力挺奎丁，認為百萬目標指日可待。

網友觀點兩極！「壹加壹」沒破百萬最不科學

該貼文引發網友熱烈論戰，部分人對於特定頻道的訂閱數表示驚訝。網友們紛紛回應，「壹加壹和老辣妹才不科學」、「宅知道陪伴我度過了多少個年頭的夜晚啊，快點破百萬喇」、「丁姊真的比較意外，其他有些剛好而已」、「Andy能重返百萬真的厲害」、「百萬訂閱超難欸」。

然而，也有網友對創作者的現況提出犀利點評，認為訂閱數反映了內容品質與疲勞感，「海莉的影片看得超膩⋯以前賣青春活力撐場面，發現什麼都要蹭一下後，越來越看不下去」、「不要百萬也好，很多台灣YTR上百萬後，影片就開始水，沒了初心」、「徐海莉好像聽過，其他完全不認識」。

流量紅利消退　百萬訂閱挑戰更勝以往

隨著短影音興起與演算法調整，長影音創作者面臨更嚴峻的挑戰。業界分析指出，YT訂閱數突破停滯期後，若無持續推播或爆紅內容，確實難以達成百萬里程碑。

多數網友認為，與其追求虛名般的百萬數字，維持創作熱誠與內容質量，才是能在競爭激烈的影音環境中生存、不被「淘汰機制」刷下的關鍵。

►銀行通知被盜刷！他火速「取消交易」GG了　一票人都收到
►存股2年「報酬率衝26%」　他曬百萬對帳單！網刷一排：大學就買了
►科技執法「救護車卡4分鐘」沒人敢讓　釣出最衰苦主：我選擇死亡

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
421 2 3418 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台灣女遊客馬來西亞潛水溺斃
醫護界驚世夫妻！隱匿腸病毒害11童染疫　家長怒批：別人囝死袂
「AV頂級小隻馬」惠理出道17年丟震撼彈！特級情報：請粉絲做
快訊／台積電翻紅刷天價！　台股飆漲
獨／最美檢座 × Fumi！　跨性別女神首同框對談
43檔台股ETF價量齊揚！　「最會賺」前10名一表看
差點嫁給張菲！　玉女歌手林慧萍5年愛戀揭密

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

春節國旅平均訂房率38.33%　僅嘉義、苗栗超過5成

學測數B「公益彩券、福袋中獎率」入題　教師：情境多元難易適中

醫護界驚世夫妻！隱匿腸病毒害11童染疫　家長怒批：別人囝死袂了

不是哲學系！大學讀「1科系」超後悔　一票人怨：薪低工時長

點名大咖YTR「以為早破百萬訂閱」　奎丁、黑羽都上榜！釣出藍勾勾

快訊／快來對「學測數B」解答　補教預估五標出爐

做報告抓到「男友是劈腿慣犯」　故事神扯！網噴：老天看不下去了

國道單月4件A1追撞事故　高公局籲落實防禦駕駛

學測第2天違規222件　未帶證件占105件最多

30歲存款不到10萬「是不是沒救了？」　過來人吐實話：比這要幹嘛

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

投資300萬沒下文！北市男持斧頭猛砍合夥人雙腿被逮　共犯在逃

沒出示車票被列車長請下車　男乘客直接「躺新營站地上」不動

GOT7微合體慶12周年大喊「老了」　直播卡卡粉笑：沒變的是爛網路XD

桃園火警

天降熱水壺砸車！土城男情緒失控大鬧旅店　遭警消強制送醫

春節國旅平均訂房率38.33%　僅嘉義、苗栗超過5成

學測數B「公益彩券、福袋中獎率」入題　教師：情境多元難易適中

醫護界驚世夫妻！隱匿腸病毒害11童染疫　家長怒批：別人囝死袂了

不是哲學系！大學讀「1科系」超後悔　一票人怨：薪低工時長

點名大咖YTR「以為早破百萬訂閱」　奎丁、黑羽都上榜！釣出藍勾勾

快訊／快來對「學測數B」解答　補教預估五標出爐

做報告抓到「男友是劈腿慣犯」　故事神扯！網噴：老天看不下去了

國道單月4件A1追撞事故　高公局籲落實防禦駕駛

學測第2天違規222件　未帶證件占105件最多

30歲存款不到10萬「是不是沒救了？」　過來人吐實話：比這要幹嘛

稱「鄭習會」對國民黨是大加分　鄭麗文：國際媒體都排隊想見我

惡煞闖鶯歌知名餃子店潑臭汙泥！犯案僅1分鐘同夥接應逃逸

曾約同年退休辦桌！胡金龍談陳鏞基引退：未一起奪冠很可惜

春節國旅平均訂房率38.33%　僅嘉義、苗栗超過5成

快訊／台灣女遊客馬來西亞潛水溺斃　船夫跳海急拉上岸救不回

運將賠慘了！「移動回收山」擊落紅綠燈　號誌垂空中畫面曝

賭博輸錢疑被出老千！花蓮男酒後持刀傷人逃逸　超商前被逮

整車失聯移工！違規拒檢欲衝撞　警強勢破窗逮1人3落跑

被薯條淹沒！海灘驚見一片金黃色　英居民看第2眼才敢信

黃明志吸毒案罪名加重！「持搖頭丸改冰毒」再增1罪名…反擊發聲

【忘喝孟婆湯？】寶寶首次搭泰國捷運竟還知道要緊握欄杆？

生活熱門新聞

快訊／今「雨最大」地區曝　8級強風越晚越冷

女兒學測考爛！爸突開導航安慰　4萬人讚爆

餐廳店休集體參加員工喪禮！吞負評老闆無奈

早餐店突休息「客人撲空一幕」！萬人暖哭

「長大才知超有用」網大推才藝種類：好險有學

估剩6℃！　最冷時間曝

台北到南港不搭捷運！她實測改搭高鐵讚爆

明天北東降雨機率增　強烈冷氣團入夜抵達冷到周末

銀行通知被盜刷！他火速「取消交易」GG了

快儲水！　今「7縣市停水」區域一次看

全台2天最凍　強烈冷氣團在路上

快訊／07：48規模4.3地震　最大震度3級

行天宮「1職缺薪水4萬8」！過來人：錄取也不去

最新菜市場名「大票人擠爆小人國」　家長崩潰了

更多熱門

相關新聞

YTR莎白回美「兒連3遭外貌攻擊」！路人竟笑：好醜

YTR莎白回美「兒連3遭外貌攻擊」！路人竟笑：好醜

來台超過15年的美國YouTuber莎白，頻道擁有79.5萬人訂閱，她同時也是台灣媳婦，和丈夫育有兩個孩子。莎白17日透露，自己近日回到美國竟頻遭路人評論兒子的外型，讓她氣得直說：「我臉上是不是寫著『很好欺負』？」

蔡英文脆上海巡「留言3字」震驚全網：您也知道

蔡英文脆上海巡「留言3字」震驚全網：您也知道

Andy花19天戒掉10年菸癮！　過程大公開

Andy花19天戒掉10年菸癮！　過程大公開

YTR查理後悔沒回台生小孩！　崩潰過程曝光

YTR查理後悔沒回台生小孩！　崩潰過程曝光

路易莎聊天！K書男「可以小聲點嗎」　雄女神回

路易莎聊天！K書男「可以小聲點嗎」　雄女神回

關鍵字：

YouTuber百萬訂閱創作者網友熱議訂閱數

讀者迴響

熱門新聞

警扮老司機直擊包廂　5爆乳妹骰輸脫光

50%人都有！一張嘴「米白顆粒」臭到爆　台人1壞習慣害的

Ella砸重金買下15首S.H.E金曲版權！大陸廠商心驚1事

罹癌翁花蓮獨旅百萬財物被偷光！沒錢返家

蘆洲蔥油餅夫妻「身中10多刀」滿地血慘死家中！　兒涉重嫌

快訊／蘆洲老夫婦慘死陳屍家中　兒涉重嫌在逃

快訊／今「雨最大」地區曝　8級強風越晚越冷

寒假來得及！出國買加熱菸200支免稅　2／1施行

女兒學測考爛！爸突開導航安慰　4萬人讚爆

最狂尾牙！公司霸氣送「一人一支iPhone 17 Pro Max」

餐廳店休集體參加員工喪禮！吞負評老闆無奈

林俊傑遭控訴PUA前女友！　她PO「親密貼臉照」

早餐店突休息「客人撲空一幕」！萬人暖哭

張菲被拍信義區買甜點！

即／高雄路竹大車、機車相撞　2人當場慘死

更多

最夯影音

更多
43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面