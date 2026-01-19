點名大咖YTR「以為早破百萬訂閱」　奎丁、黑羽都上榜！釣出藍勾勾

▲黑羽（左）、奎丁（中）、徐海莉（右）。（圖／翻攝自IG、臉書）

記者周亭瑋／綜合報導

百萬訂閱是許多創作者的夢想，但部分知名頻道的訂閱數卻讓網友感到意外。一名網友近日發文，整理出多位「以為老早就百萬訂閱」的YouTuber截圖，引起熱烈討論，而文章也釣出一票「藍勾勾」。

這些YTR還沒百萬？ 名單掀起熱議

一名網友在Threads發布多張知名YouTuber的帳號截圖，表示「那些你以為老早就已經百萬訂閱的頻道」，名單包含奎丁、黑羽、徐海莉、胡瓜的《下面一位》以及《現在宅知道》。

同時，原PO也提到最近剛達標的頻道，笑稱「3C Tim哥剛破百萬，恭喜他。」文章曝光後，不僅引發網友討論，更釣出多位創作者親自現身回應。

▲網友點名幾位知名YouTuber，驚呼「以為訂閱早破百萬」。（圖／翻攝自Threads）

創作者藍勾勾現身！黑羽、宅知道幽默喊話

面對網友點名，創作者們展現高EQ。黑羽表示，雖然對百萬沒有太大追求，但會持續努力，並笑諷道「試試看做到58萬，一定跟你們想的一樣簡單。」《現在宅知道》則強調，自己是細水長流型，下個月將滿12歲，懇請大家多多訂閱。

此外，崩壞的英文老師Nina認為，「做開心的就好」；烏鴉 DoKa則力挺奎丁，認為百萬目標指日可待。

網友觀點兩極！「壹加壹」沒破百萬最不科學

該貼文引發網友熱烈論戰，部分人對於特定頻道的訂閱數表示驚訝。網友們紛紛回應，「壹加壹和老辣妹才不科學」、「宅知道陪伴我度過了多少個年頭的夜晚啊，快點破百萬喇」、「丁姊真的比較意外，其他有些剛好而已」、「Andy能重返百萬真的厲害」、「百萬訂閱超難欸」。

然而，也有網友對創作者的現況提出犀利點評，認為訂閱數反映了內容品質與疲勞感，「海莉的影片看得超膩⋯以前賣青春活力撐場面，發現什麼都要蹭一下後，越來越看不下去」、「不要百萬也好，很多台灣YTR上百萬後，影片就開始水，沒了初心」、「徐海莉好像聽過，其他完全不認識」。

流量紅利消退 百萬訂閱挑戰更勝以往

隨著短影音興起與演算法調整，長影音創作者面臨更嚴峻的挑戰。業界分析指出，YT訂閱數突破停滯期後，若無持續推播或爆紅內容，確實難以達成百萬里程碑。

多數網友認為，與其追求虛名般的百萬數字，維持創作熱誠與內容質量，才是能在競爭激烈的影音環境中生存、不被「淘汰機制」刷下的關鍵。

