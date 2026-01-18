陳佩琪罕見公開兒子照片！「父子同框吃飯」溫馨畫面曝

▲陳佩琪分享家中用餐的照片。（圖／翻攝臉書／陳佩琪）



記者柯振中／綜合報導

民眾黨創黨主席柯文哲妻子陳佩琪近日再度發聲，談及過去一年對司法體系的質疑與個人心境。她表示，即使白天行程再晚，仍會在深夜起身書寫相關內容，卻感嘆「寫再多、問再多，也沒有人理」。而她也難得公開兒子柯傅堯與柯文哲同框的照片，父子倆在餐桌上一同用餐，讓許多粉絲感到相當溫馨。

陳佩琪指出，柯文哲曾任重症醫師25年、台北市長8年、民眾黨主席5年，也曾參選總統、獲得369萬票支持，然而如今在司法體系眼中，卻彷彿被當成「螻蟻般對待」。她曾嚴肅詢問柯文哲，是否與司法人員有過節，但柯本人也感到茫然，無法理解原因。

質疑羈押對待

她回顧自己過去在臉書與媒體提出的多項疑問，真正獲得回應的僅有兩件事。其一是提及台北看守所夜間出現老鼠問題，北所回應建物老舊，已盡力改善。她強調，自己並非計較環境舒適，而是質疑檢審機關「押人押什麼意思」，是否將人視為可任意踐踏的存在。

第二件則與年邁母親的存摺遭扣有關。陳佩琪說明，當時因需繳納罰款與律師費，急需透過存摺轉帳使用資金，卻引發外界質疑北檢是否扣押柯氏夫妻帳戶。北檢隨即回應稱帳戶可正常使用，她也坦言部分說法可能源於誤會，但認為北檢僅在此類「小事」上才願意回應。

▲陳佩琪分享家中用餐的照片，難得出現兒子柯傅堯。（圖／翻攝臉書／陳佩琪）



追問金流來源

陳佩琪表示，她最想詢問北檢的，並非上述瑣事，而是包括「扁帽工廠」、「小英商號」與「賴桑小舖」等公司金流是否已被徹查。她指出，檢方認定候選人販售小物、未將所得全數納入政治獻金帳戶構成公益侵占，並以此對柯文哲求刑，然而上述公司運作模式與「木可」相同，卻未見相同標準檢視。

她進一步質疑，相關公司盈餘已全數結清，資金流向為何、最終進入誰的口袋，是否涉及更重的法律責任，並直言希望檢察官能對此給出清楚交代。陳佩琪也在文末提及家庭日常，包含未隨柯文哲外出行程、以及一家人難得共進午餐的片段，同時也是她罕見在臉書中發布有關兒子柯傅堯的照片。

不少粉絲看完以後，對此留言直呼，「很開心看到阿北享受天倫之樂」、「恭喜阿北兒子凱旋歸國，全家歡樂團圓」、「公子出現在臉書了」、「兒子出來了」、「難得有兒子的照片，真好」、「父子長得很像。」