ET民調／2026高雄市長藍綠對決　柯志恩44%領先賴瑞隆6.3個百分點

▲賴瑞隆、柯志恩。（ETtoday／資料照合成圖）

記者陳弘修／台北報導

2026年九合一選舉將於11月28日投票，各區選戰陸續展開，六都首長的選情也備受關注。在高雄市方面，民進黨日前初選落幕，正式確定由立委賴瑞隆出馬，對戰國民黨立委柯志恩。根據《ETtoday民調雲》最新調查結果顯示，在藍綠對決的情境下，柯志恩支持度以44.0%領先賴瑞隆的37.7%，雙方差距為6.3個百分點，高雄市長選戰已逐漸飄出煙硝味。

此次調查的時間為在2026年1月14日至16日 進行，調查對象為設籍高雄市且年滿20歲以上民眾，回收有效樣本數1,078份，在95%的信賴區間內，抽樣誤差為±2.98%。

根據調查結果，若明天即舉行高雄市長選舉，在國民黨柯志恩與民進黨賴瑞隆的對決情境下，柯志恩以44.0%支持度領先賴瑞隆的37.7%，雙方差距為6.3個百分點。

值得關注的是，有6.4%的市民表示不投票或投廢票，另有11.9%仍表示不知道或沒有意見，顯示雖然柯志恩的支持度目前暫時取得領先，藍綠競爭空間仍大，後續選戰發展變數值得觀察。另外，透過交叉分析發現，柯志恩與賴瑞隆在政黨支持結構上已呈現高度對立態勢，藍綠陣營分化明確。中間選民（不支持任何政黨）部分，柯志恩目前的支持度則是以37.5%領先賴瑞隆的23.2%

柯志恩方面，支持者高度集中於藍營選民。在國民黨支持者中，有高達97.2%表示支持柯志恩；在泛藍支持者中，支持比例亦達92.2%，顯示其在藍營基本盤中具備高度凝聚力。台灣民眾黨支持者對柯志恩亦呈現明顯傾向，支持比例為75.8%。

賴瑞隆方面，其支持則主要集中於綠營選民。在民進黨支持者中，有87.7%支持賴瑞隆；在台灣基進黨支持者中，更呈現全面支持，比例達100.0%。此外，泛綠支持者中有69.8%支持賴瑞隆，而在時代力量支持者中，支持賴瑞隆的比例亦達58.5%。

對於現任高雄市長陳其邁在施政評價，調查結果顯示，陳其邁的整體施政表現獲得高度肯定，有64.4%高雄市民表示滿意，不滿意者31.8%，另有3.8%表示不知道或沒有意見。

在高雄市近年發展的評價方面，調查結果也顯示，「大型演唱會與城市行銷」的表現最受肯定，66.3%的高雄市民認為此一面向發展成功，明顯高於其他政策與議題，顯示高雄透過大型活動與行銷策略，已成功塑造城市能見度與吸引外地人潮，成為市政表現中最具共識的亮點。

其他施政與發展部分，「交通建設與公共運輸改善」（33.8%）與「市容景觀與公園綠地改善」（32.3%），兩者比例相近，反映出了市民對於基礎建設與生活環境品質提升已有一定感受，尤其在交通便利性與城市空間美感方面，獲得約三成以上民眾肯定。另外，「招商引資與產業推動」的發展也得到了將近25%市民的認同。

有關下一任市長可以改善的市政問題，根據調查結果，以「空氣品質與工業污染問題」（52.0%）最高。屬於特定開發與政策爭議的議題，包括「美濃大峽谷開發爭議」（36.3%）、「光電政策推動與農地使用衝突」（32.5%），以及「財政負擔沉重、負債高」（32.1%），對於市民來說也是相當關注的課題與面向。