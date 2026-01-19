　
政治

喪事喜辦？掏空台積電砸15兆換15%關稅？　4大疑慮QA一次看懂

▲▼在野黨質疑政府喪事喜辦，掏空台積電，砸5000億美金換15%台美關稅，《ETtoday新聞雲》彙整4大疑慮的QA一次看懂。（AI協作圖／記者陶本和製作，經編輯審核）

▲在野黨質疑政府喪事喜辦，掏空台積電，砸5000億美金換15%台美關稅，《ETtoday新聞雲》彙整4大疑慮的QA一次看懂。（AI協作圖／記者陶本和製作，經編輯審核）

記者陶本和／台北報導

台美對等關稅取得實質進展，關稅調降為15%，且不再疊加原有最惠國待遇（MFN）稅率，而在半導體及衍生品方面，232條款關稅獲得最優惠待遇；不過，在野黨認為民進黨政府是「喪事喜辦」，並提出各項質疑。對此，《ETtoday新聞雲》歸納4大疑慮的問答，讓讀者一次看懂，到底這次談判的成果為何。

台美雙方在談判中取得多項具體成果，包括台灣對等關稅調降為15%，且不再疊加原有最惠國待遇（MFN）稅率；在半導體及半導體衍生品方面，232條款關稅獲得最優惠待遇；同時也擴大供應鏈投資合作，並深化台美在人工智慧（AI）領域的戰略夥伴關係。

台美關稅4大疑慮QA：

一、政府用5000億美元（15.6兆新台幣）對美投資換15%關稅？
Ａ：台灣15%關稅的條件是2500億美元的半導體產業投資，另外2500億只是提供對美投資時的融資信用保證，非政府的投資。

美國商務部文件指出，台灣半導體與科技產業未來將在美國進行的投資金額為2500億美元，用於擴展半導體、能源等相關產能。

台新投顧副董事長李鎮宇也說明，不同於日韓被指定現金投資，獲利還要與美國分潤。台灣是由企業以「供應鏈合作」為主，自主投資2,500億美元，未來的獲益則100%回歸到台灣的企業。

簡言之，這是台灣行之有年的信保基金制度，協助銀行借錢給需要的企業，再由企業拿去投資。未來企業赴美投資過程中，若是有貸款需求，政府會以相同方式，為這些公司提供最高2500億美元的授信額度。對美直接投資僅有2500億美元，而非謠傳的5000億。

一位參與關稅談判的政府官員反問，買2500萬的房子，先請媽媽來當保人才順利申請銀行貸款2500萬，這棟房子會變5000萬嗎？

二、台積電產能被掏空，未來會變美積電？
Ａ：行政院秘書長張惇涵：護國神山的主峰不動，只是山勢向外延伸，就像美國記憶體大廠「美光」，在台灣的投資總額超過1.1兆元，也沒從「美」光變成「台」光。

一位政府官員表示，從2022年台積電在美國鳳凰城投資設廠開始，當時中國官媒、側翼，刻意炒作「半導體去台化」、「台積電變美積電」、「台灣被掏空」等敘事。但台積電從未變成美積電，反而在台灣再增加投資、增加產線量能。

台積電近日也回應，作為一家服務全球客戶的半導體製造商，樂見美國與台灣達成穩健的貿易協議。而台積電財務長黃仁昭15日接受外媒訪問時表示，未來將嘗試加快把先進製程技術移轉到美國，但「最先進的技術將繼續留在台灣開發與量產」。

黃仁昭也否認台積電美國投資與台美之間貿易協商直接相關，「貿易協議是政府之間的事，我們並未參與討論」。他強調，是因為客戶需求，才持續並加速投資亞利桑那州。

台積電董事長魏哲家也不僅一次宣示「根留台灣」，表示台積電全球研發中心就位於台灣，台灣是全世界晶片製造最重要的基地。

《經濟日報》在2022年也曾以社論指出，台積電到美國生產最先進製程完全不會減弱台灣半導體產業在全球的重要性，更不會因為台積電到美國設廠就變成「美積電」，反而會因與當地客戶的緊密合作，使客戶更加依賴台積電的技術，提升台灣在全球科技發展的關鍵地位。

三、對美投資金額佔台灣GDP比例超高，對比與日韓是不公平協議？
A：對等關稅起源於「對美貿易差」， 跟各國GDP從來就沒有關係

政府官員表示，去年4月，川普公布對等關稅，計算公式源自於與各國貿易順差、逆差。以2024年為例，美國對台灣逆差944.54億美金，日本694億美金，韓國660億美金，換算稅率分別為32%、25%、25%。跟各國GDP完全沒有關係。

該位官員說，過去這一年，日、韓談判結果出爐，雙方都將稅率從25%拉到15%，台灣的談判團隊歷經9個月溝通，成功將最高的稅率從32%，拉低到與日、韓兩國齊平的15%，甚至成為全球第一個為本國對美投資業者爭取到半導體及半導體衍生品關稅最優惠待遇的國家。

該位官員表示，依日本政府公布的備忘錄文件，承諾向美國投資5500億美元，投資標的先由美國政府的「投資委員會」推薦，再由美國總統決定。前期美日兩國對半分潤，日本投資回收後，分潤調整為美國政府分得淨利的 90%，日本僅能保留10%。這也是該協議在日本國內引起極大反彈的主因。

在韓國的部分，政府官員表示，韓國投資金額總計5000億美元，包含政府承諾3,500 億美元投資，其中美國指定1500億投資造船產業，以及韓國企業被要求額外在美國追加投資1500億美元， 過程中所有投資項目需由美方審核批准，並監控執行進度。

該官員說，三國談判過程中，無論哪個國家，討論的都是要如何在赴美投資時，讓政府直接承擔最少，讓投資企業自主決定投資項目，讓投資成果能夠回到企業，沒有任何一個國家談判過程中提到GDP規模，「刻意用各國GDP規模占比造謠的人，恐怕別有用意」。

四、台灣這次談判有成功嗎？
Ａ：官員表示，成功不是自己說，讓台灣半導體產業最大競爭對手韓國媒體來回應。

《朝鮮日報》：台灣在美國「232條款」架構下為半導體及相關產品爭取到「前所未見的關稅優惠安排」。

《韓國經濟新聞》：台灣對美投資2500億美元 三星電子與SK海力士岌岌可危

《韓國中央日報》台積電計畫在美國再興建5座工廠，可望受惠於關稅豁免條款。相較之下，韓國可能在半導體競爭中失去優勢，甚至面臨最壞情況。

《每日經濟新聞》：美國對台灣半導體免稅運輸的限制，給三星電子和SK海力士帶來了越來越大的投資壓力。

《 每日經濟新聞》：「半導體關稅不會比台灣的關稅更不利」韓國政府預計開啟進一步談判。

01/17 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

喪事喜辦？掏空台積電砸15兆換15%關稅？　4大疑慮QA一次看懂

懷孕期間再懷孕　年輕媽同時「自然產+剖腹產」生下差一周雙胞胎

台美談判揭牌　台灣該看懂什麼？

日小學竟發「鋼彈模型」當教材！老師叮嚀這句網笑翻：英才教育

海巡金馬澎分署首長交接　洪挬論掌重任強化海域安全

即時通譯陪轉職！　台南就業中心助外國朋友跨語言門檻、安心換老闆

分析卓榮泰親接機「造王鄭麗君」　媒體人：鄭參選北市長將成話題

分析卓榮泰親接機「造王鄭麗君」　媒體人：鄭參選北市長將成話題

台美關稅談判團隊近日完成階段性任務，取得對等關稅15%不疊加，在所有逆差國中獲得最優惠待遇，行政院長卓榮泰今（19日）清晨也親自接機，等候談判團隊凱旋。對此，媒體人樊啓明表示，這次卓榮泰打破常規，超高規格迎接副院長鄭麗君，執政黨操作意圖明顯，高層接機畫面有極強的政治訊號，造王鄭麗君，累積鄭麗君的政治資本，是否代表民進黨參選台北市長成為接下來的政治話題。

快訊／台積電熄火不怕！　台股翻紅飆31500點新高

快訊／台積電熄火不怕！　台股翻紅飆31500點新高

鄭麗君率談判團隊返國！卓榮泰親自接機　明早記者會說明台美關稅

鄭麗君率談判團隊返國！卓榮泰親自接機　明早記者會說明台美關稅

卡堤諾AI片譏賴清德軍購厚臉皮　「超強戰力」綠營看完卻讚爆

卡堤諾AI片譏賴清德軍購厚臉皮　「超強戰力」綠營看完卻讚爆

快訊／台美關稅15%　鄭麗君率團今早歸國

快訊／台美關稅15%　鄭麗君率團今早歸國

台積電賴清德卓榮泰台美關稅

