智利野火失控18死！總統宣布「災難狀態」　焦屍遍布、5萬人逃命

▲ 野火燒毀民眾家園。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

智利中南部地區野火失控，總統波里奇（Gabriel Boric）18日宣布比奧比奧（Biobío）及紐夫萊（Ñuble）2大區進入「災難狀態」，授權軍方參與救災。午夜開始延燒的火勢已燒毀8500公頃土地，造成至少18人喪生，逾5萬居民緊急撤離。

綜合《美聯社》及《法新社》等外媒，火勢最嚴重的區域集中在首都聖地牙哥以南500公里處，其中沿海城市康塞普松（Concepción）周邊的彭科鎮（Penco）災情最為慘烈。

鎮長喊話總統 「看不到政府任何作為」

▲▼ 消防員極力灌救。（圖／路透）

鎮長維拉（Rodrigo Vera）發文向總統喊話，「我在這裡待了4個小時，整個社區都在燃燒，卻看不到政府任何作為。」康塞普松市政府統計，該市已有253棟房屋付之一炬，街道上佈滿燒焦的車輛殘骸。

強風助長火勢，加上氣溫飆破38度的熱浪侵襲，消防人員疲於應付24處火場，至今已燒毀8500公頃林地。55歲居民古茲曼（John Guzmán）回憶，「很多人沒有撤離，留在自己的房子裡，以為火會在森林邊緣自己熄滅」，未料「情況完全失控，沒人預料到會這樣」

焦屍遍布田地、住家、街頭

▲▼ 居民帶著寵物逃到避難所。（圖／路透）

燒成焦黑的遺體在田地、住家、街頭和車上被尋獲，54歲居民布爾博亞（Víctor Burboa）表示，「從我們看到的情況看來，確實有人已經去世，是我們非常熟悉的人。」25歲學生希德（Matias Cid）描述火勢迅速蔓延，徹夜燃燒、吞噬房屋的景象，「我們只能穿著身上的衣服逃命，再多待20分鐘就會被燒死。」

鄰近的港口城鎮利爾昆（Lirquén）居民則逃往海灘避難，57歲的阿雷東多（Alejandro Arredondo）看著燒成廢墟的家園說道，「這裡什麼都不剩了。」