政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／鄭麗君返國「飛機上緊張睡不著」　原因曝光

▲▼台美雙方簽署MOU後合影，由左至右依序為：AIT執行理事藍鶯、美國貿易代表署葛里爾大使、美國商務部盧特尼克部長、鄭麗君副院長、楊珍妮政委、駐美代表處俞大㵢大使。（圖／行政院提供）

▲鄭麗君（右3）率團赴美談判。卓榮泰今早赴桃園機場，親自迎接談判團隊回國。（圖／行政院提供）

記者陳俊宏／綜合報導

行政院副院長鄭麗君率領談判團隊赴美，完成台美關稅15%談判，並達成多項重要共識，今天早上6時多返抵國門。她表示，其實在飛機上才知道行政院長卓榮泰要來接機，「院長交代同仁不能告訴我，所以我在飛機上緊張得都睡不著覺。」

鄭麗君謝謝卓院長

鄭麗君指出，她覺得很不好意思，卓院長公務這麼繁忙讓他親自接機，但也非常非常感動，院長用行動為所有談判團隊同仁加油打氣。

鄭麗君說，謝謝院長在談判過程中，給團隊最大支持跟信任，「每次我到華府，常常第一個收到的訊息就是院長的訊息，問說平安抵達了沒？還有『加油』兩個字。」

「世界需要台灣」

鄭麗君提到，經過這次跟美國磋商供應鏈合作，證明一件事，台灣人的努力及台灣的技術和產業，已經成為世界上一股關鍵力量，「我們充分感受到，世界看好台灣、需要台灣。」

鄭麗君表示，政府會全力在台灣持續擴大投資，把產業根基砸得更深更廣；也會支持產業在國際上進行有利布局，實力延伸擴展，以更壯大的台灣自信走向世界。

台美關稅15%

此次談判團隊由鄭麗君領軍，並由行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮等人共同參與，於14日晚間出發赴美，並在美東時間15日完成總結會議。

行政院指出，台美雙方在談判中取得多項具體成果，包括台灣對等關稅調降為15%，且不再疊加原有最惠國待遇（MFN）稅率；在半導體及半導體衍生品方面，232條款關稅獲得最優惠待遇；同時也擴大供應鏈投資合作，並深化台美在人工智慧（AI）領域的戰略夥伴關係。

