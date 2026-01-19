鄭麗君戰台北市長？　陳培瑜：被點名都是肯定、請再給選對會點時間

▲民進黨團書記長陳培瑜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨由誰出戰台北市長備受矚目，行政院副院長鄭麗君近期在台美關稅談判成果斐然，支持她選台北市長的呼聲又再起。對此，同時身為民進黨選對會成員的黨團書記長陳培瑜今（19日）表示，選對會持續在討論，請大家再給一些時間，人選出爐後一定第一時間向大家報告，她也期盼，台北市長是一個有能力向國際對話、討論，實質促進台北進步的人。

針對鄭麗君被點名選台北市長，民進黨團幹事長鍾佳濱今（19日）表示，民進黨一定會提出最有勝算的人選，這一點不用擔心，也可以理解社會期待一個有決斷能力，又能夠反映出台北市國際都市治理能力的人選。

同時身為選對會成員的黨團書記長陳培瑜說明，知道大家都非常關心台北市、桃園市的市長選舉候選人名單還沒出爐，「我這邊再次強調，選對會持續在討論，請大家再給我們一些時間」。

陳培瑜也指出，她非常認同台北市是一個要面對國際的城市，除了有中國這個敵人之外，其實大部分民主國家都很樂意到台北來跟台灣做朋友，所以當然希望市長是一個有能力向國際對話、討論，甚至做非常多交流、實質促進台北進步的人，不像這幾年感覺台北停滯不前。

陳培瑜說，非常期待在選對會討論後，可以提出一個大家都覺得很棒的名單。她知道非常多立委、行政院長、行政院副院長都有被點名，所有的點名都代表人民對他們的肯定，「我相信他們也都很開心，但是還是請給我們一些時間，我們等人選出爐之後，一定會第一時間跟大家報告」。