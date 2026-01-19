　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

卡堤諾AI片譏賴清德軍購厚臉皮　「超強戰力」綠營看完卻讚爆

記者張靖榕／綜合報導

YouTube頻道「卡堤諾狂新聞」日前發布一段以AI製作的影片，嘲諷總統賴清德「厚臉皮」，指控國防特別預算多編列9000億元，卻意外在社群平台上產生反效果，將賴清德塑造成無所不能的「戰神」形象，讓綠營網友直呼根本是高級反串，「這麼厲害的總統，我還不擁戴他！」

▲卡堤諾狂新聞製作譏諷賴清德AI片，引發熱議 。（圖／翻攝YouTube「卡堤諾狂新聞」）

▲卡堤諾狂新聞製作譏諷賴清德AI片，引發熱議 。（圖／翻攝YouTube「卡堤諾狂新聞」，下同）

民眾黨主席黃國昌日前訪美回國後，指控我國1.25兆元國防特別預算中，僅約3500億元用於對美採購武器，藍白陣營因此質疑政府浮編9000億元。卡堤諾狂新聞隨後推出AI影片《預算多出來的9000億花在了這裡》，諷刺「軍火都傾瀉在了賴神的face上」。

▲▼卡堤諾狂新聞製作譏諷賴清德AI片，引發熱議 。（圖／翻攝YouTube「卡堤諾狂新聞」）

▲▼卡堤諾狂新聞製作譏諷賴清德AI片，引發熱議 。（圖／翻攝YouTube「卡堤諾狂新聞」）

影片內容卻呈現賴清德在砲火中穩定前行，面對俄羅斯、中國、北韓等領導人攻擊，甚至《魔戒》、《駭客任務》、《權力遊戲》角色圍攻，仍毫髮無傷。片中日本首相高市早苗甚至稱他是救世主，黃國昌和國民黨主席鄭麗文則是狼狽現身，一臉不敢相信的樣子，形成強烈對比。

▲▼卡堤諾狂新聞製作譏諷賴清德AI片，引發熱議 。（圖／翻攝YouTube「卡堤諾狂新聞」）

影片轉發至threads後，大量網友留言「難得想稱讚卡提諾了」、「卡提諾在反串嗎？把賴清德弄這麼帥」、「台灣在賴桑領導下，根本穩了」、「這種總統我一定挺爆啊」，原本的諷刺影片反而成為強化形象的另類宣傳。

01/16 全台詐欺最新數據

537 3 2806 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台積電熄火不怕！　台股翻紅飆新高
三重蔥油餅夫妻「身中10多刀」慘死家中！　兒涉重嫌仍在逃
獨／女藝人被指「用美色勾引人夫」　醋女下場曝
快訊／力積電銅鑼廠賣美光拉第2根漲停　爆逾14萬張委買搶上車
川普一句話市場炸鍋！黃金白銀狂飆史上新高
「一條根女王」宣布出道！　超狂背景起底：邀約多到接不完

卡堤諾AI片譏賴清德軍購厚臉皮　「超強戰力」綠營看完卻讚爆

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

投資300萬沒下文！北市男持斧頭猛砍合夥人雙腿被逮　共犯在逃

沒出示車票被列車長請下車　男乘客直接「躺新營站地上」不動

GOT7微合體慶12周年大喊「老了」　直播卡卡粉笑：沒變的是爛網路XD

天降熱水壺砸車！土城男情緒失控大鬧旅店　遭警消強制送醫

龍隊捕手人力夠！吉力吉撈新球季主守一壘　葉總點出戰力彈性

美方對鄭麗君評價超高！　華府智庫友人讚「專業度世界頂流」

美方對鄭麗君評價超高！　華府智庫友人讚「專業度世界頂流」

美台關稅談判近日拍板定案，台灣輸美對等關稅調降至15％不疊加，並爭取到美國「232條款」的最優惠待遇，結果出爐後，產業界一片好評。長期關注半導體與產業政策議題的反紫光奇遊團成員許美華近日披露，來自華府智庫友人的訊息顯示，美方對這次由行政院副院長鄭麗君率領的台灣談判團隊評價極高，認為台灣不僅展現最大誠意，整體表現也優於多數談判對手國。

美台「灌水談判」是讓步　還是結構性勝利？

美台「灌水談判」是讓步　還是結構性勝利？

一口氣罵藍綠　柯文哲：營養午餐全免費騙選票、賴清德勿當賣國賊

一口氣罵藍綠　柯文哲：營養午餐全免費騙選票、賴清德勿當賣國賊

賴清德：國內貓狗飼養數超過14歲以下孩童　這是政府要面對解決的問題

賴清德：國內貓狗飼養數超過14歲以下孩童　這是政府要面對解決的問題

走進民主世界的關鍵時刻　從台美關稅協議看地緣政治的權力轉變

走進民主世界的關鍵時刻　從台美關稅協議看地緣政治的權力轉變

賴清德預算台灣卡提諾狂新聞

