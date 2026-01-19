卡堤諾AI片譏賴清德軍購厚臉皮　「超強戰力」綠營看完卻讚爆

記者張靖榕／綜合報導

YouTube頻道「卡堤諾狂新聞」日前發布一段以AI製作的影片，嘲諷總統賴清德「厚臉皮」，指控國防特別預算多編列9000億元，卻意外在社群平台上產生反效果，將賴清德塑造成無所不能的「戰神」形象，讓綠營網友直呼根本是高級反串，「這麼厲害的總統，我還不擁戴他！」

▲卡堤諾狂新聞製作譏諷賴清德AI片，引發熱議 。（圖／翻攝YouTube「卡堤諾狂新聞」，下同）



民眾黨主席黃國昌日前訪美回國後，指控我國1.25兆元國防特別預算中，僅約3500億元用於對美採購武器，藍白陣營因此質疑政府浮編9000億元。卡堤諾狂新聞隨後推出AI影片《預算多出來的9000億花在了這裡》，諷刺「軍火都傾瀉在了賴神的face上」。

影片內容卻呈現賴清德在砲火中穩定前行，面對俄羅斯、中國、北韓等領導人攻擊，甚至《魔戒》、《駭客任務》、《權力遊戲》角色圍攻，仍毫髮無傷。片中日本首相高市早苗甚至稱他是救世主，黃國昌和國民黨主席鄭麗文則是狼狽現身，一臉不敢相信的樣子，形成強烈對比。

影片轉發至threads後，大量網友留言「難得想稱讚卡提諾了」、「卡提諾在反串嗎？把賴清德弄這麼帥」、「台灣在賴桑領導下，根本穩了」、「這種總統我一定挺爆啊」，原本的諷刺影片反而成為強化形象的另類宣傳。