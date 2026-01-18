柯文哲酸蔣萬安營養午餐免費騙選票　北市：高虹安張啓楷也支持

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

針對台北市長蔣萬安推動營養午餐免費，前台北市長柯文哲今（18日）諷刺此舉基本上就是民粹政治，對社會財富重新分配沒有幫助，而「生生喝鮮奶」政策也是「騙選票非常有用，但沒有實際上的意義。」北市副發言人魏汶萱晚間回應，市府樂見各界對營養午餐免費政策的支持，包括新竹市長高虹安、立委張啓楷等人也認同。

柯文哲今日表示，營養午餐完全免費政策，這並沒有排富，違反社會福利偏向弱勢，但若是應付少子化，就可以接受。推出每個政策要考慮誰是受害者、受益者，若說是全部免費，顯然沒有很明顯的受害者，受益者是每一個人，可是卻把社會重新分配的機制取消掉，這個時候唯一的目的只是政策領導，但實務上，全台灣營養午餐免費的品質都變差，因為若不要錢，大家就不會珍惜，完全不用錢的時候，督導的力道會變弱。

柯文哲說，營養午餐完全免費基本上就是民粹政治，另有一政策他也絕對反對，就是每天喝一杯鮮奶，以前台北市議員闕枚莎跟他講過，他說他是醫生，沒有說服他，給小孩子10點喝牛奶，12點就吃不下飯了，這個騙選票非常有用，只是沒有實際上意義，政治就是這樣，「你也知道在騙選票，但好啦、好啦、要騙就騙。」

對於柯文哲的批評，北市府副發言人魏汶萱表示，市府最關心的就是給孩子充足營養、減輕家庭養育負擔。市府樂見各界對營養午餐免費政策的支持，包括新竹市長高虹安、立委張啓楷等人也認同。