　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

F-16飛官辛柏毅失聯　她質疑：連防寒衣都沒有政府錢花到哪？

▲▼F-16V夜訓失聯，飛官疑跳傘，海巡署全力救援。（圖／海巡署）

▲F-16V夜訓失聯，海巡署全力救援。（圖／海巡署）

記者崔至雲／台北報導

針對空軍一架F-16戰機於訓練中失聯。國民黨立委楊瓊瓔表示，根據國防部公開資料顯示，該型戰機至今仍未全面安裝關鍵性的自動防撞地系統（Auto-GCAS），任務電腦（MMC）亦曾發生異常情形，更令人難以接受的是，第一線飛行員竟然連最基本的防寒飛行衣都未配發，政府必須說清楚錢到底花到哪裡去了？

楊瓊瓔指出，國防部今日對外說明相關狀況後，不僅未能平息外界疑慮，反而進一步暴露我國在軍備裝備與飛行安全保障上的重大缺失。近年來不論是國防特別預算或常規國防預算，金額皆持續攀升，軍購動輒數千億元，相關款項也早已編列、核定甚至支付完成，但在最關鍵的「人命安全」與「基本裝備」上卻出現如此荒謬的缺口，令人質疑國防預算的執行與管理是否嚴重失靈。

楊瓊瓔進一步表示，依照國防部的說法，飛官僅「希望」能在明年取得防寒飛行衣，這種模糊、消極、毫無時程保證的回應，完全無法讓社會與官兵安心。若相關經費早已編列，為何裝備卻遲遲無法到位？問題究竟出在採購流程、行政怠惰，還是預算根本沒有用在該用的地方？

楊瓊瓔嚴正指出，防寒飛行衣不是福利、不是奢侈品，而是飛行員在極端環境中執行任務的基本生存裝備。在自動防撞地系統尚未全面安裝、關鍵任務電腦仍有疑慮、基層裝備又嚴重不足的情況下，卻要求飛官持續執行高風險訓練與任務，這不僅違背最基本的安全原則，更暴露出政府在國防裝備管理上的嚴重荒腔走板。

「政府要預算的時候動作很快、說詞很急，但真正攸關官兵生命安全的裝備，卻一再延宕。」楊瓊瓔強調，這樣的現實不僅讓人民無法接受，更讓站在第一線的國軍弟兄感到心寒與無力。她要求國防部必須對軍購預算的實際流向、裝備延宕的原因與責任歸屬，向國人與官兵做出清楚、具體的交代。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 2 9483 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台股噴8530億天量！外資反手賣超298億元　調節台積電2.
失業倒數？這7種工作「2030年恐消失」
基隆跟進台北！謝國樑宣布：全市公立國中小營養午餐免費
強烈冷氣團影響到明天！　最新預測曝
鄭家純懷孕「胎停」流產　醫揭4可能原因

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

劉世芳被列「台獨頑固分子」　陸委會：將採「必要作為」捍衛主權

基隆跟進台北！謝國樑宣布：全市公立國中小營養午餐免費

民進黨高雄市長初選最新民調！　對比式、互比式邱議瑩都衝第1

F-16飛官辛柏毅失聯　她質疑：連防寒衣都沒有政府錢花到哪？

不滿被「台股文」打臉　小草出征提黃暐瀚過世母親嗆可悲

F-16飛官墜海失聯　黃國昌轟民進黨：藉機攻訐在野黨未審總預算

張啓楷：若當選將推國中小營養午餐免費、65歲長者健保費全額補助

罕見共識！王世堅指藍白「未來帳戶」有點荒謬　賴清德態度曝

不讓北士科變下一個內科　李四川：朝無人駕駛園區規劃

又出包！麥玉珍質詢跳針狂問社維法　馬士元無奈：這次是修國安法

F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

小禎見男友「驚喜現身生日趴」爆哭　感動：終於等到說到做到的人！

18縣市低溫特報　越晚越冷跌破10度

8分鐘掌握　黃仁勳CES演講5大重點　會思考的自動駕駛　Alpamayo來了

島根6.2地震「型態像台灣嘉南」　專家：前往日本5地區要留意

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

劉世芳被列「台獨頑固分子」　陸委會：將採「必要作為」捍衛主權

基隆跟進台北！謝國樑宣布：全市公立國中小營養午餐免費

民進黨高雄市長初選最新民調！　對比式、互比式邱議瑩都衝第1

F-16飛官辛柏毅失聯　她質疑：連防寒衣都沒有政府錢花到哪？

不滿被「台股文」打臉　小草出征提黃暐瀚過世母親嗆可悲

F-16飛官墜海失聯　黃國昌轟民進黨：藉機攻訐在野黨未審總預算

張啓楷：若當選將推國中小營養午餐免費、65歲長者健保費全額補助

罕見共識！王世堅指藍白「未來帳戶」有點荒謬　賴清德態度曝

不讓北士科變下一個內科　李四川：朝無人駕駛園區規劃

又出包！麥玉珍質詢跳針狂問社維法　馬士元無奈：這次是修國安法

劉世芳被列「台獨頑固分子」　陸委會：將採「必要作為」捍衛主權

趙露思「蘋果養顏水」食譜曝光！中醫師提醒火氣大、冒痘痘要注意

住新竹老爺贈「台版濟州島」採橘門票、含早餐　順遊風糖湖畔

睡前先搖晃被子！台電教3招「快速暖被」不靠電　不用開暖氣了

桃園行政執行署拍賣會　民眾搶標廂型車！拍定123萬挹注國庫

專訪／35歲郭書瑤單身7年認「想領養小孩」進度曝光　親揭家人反應

撐過半年生死關　加護病房裡的生日願望：我要健康出院

1個人吃鍋錯了嗎？韓女「願付2人份」仍遭趕　老闆冷回：下次再來

台灣人打醫美僅次於韓國！尤其最愛雷射、煥膚類療程

冬天洗鴛鴦浴「男友狂拒絕」　真相太真實！一票苦主：真的沒辦法

林志玲挑戰跳啦啦隊好緊張　後台狂練習…不忘表情管理

政治熱門新聞

小二女發現「九九乘法」的奧秘！　教授全嚇到

失聯飛官剛蜜月歸建2天！與上士妻服役花蓮基地

曝辛柏毅呼叫「高度一直在下降」　空軍：但還無法證明他有跳傘

F16飛官墜海　潛水教練：沒防寒衣2小時就發抖

快訊／F-16意外！飛官疑跳傘逃生下落不明　空軍展開搜尋

點空軍F-16V失事記者會3重點　媒體人痛批：這種情況是讓教官玩命?

辛柏毅度蜜月返台4天出事　隊長：去冰島、芬蘭是他一輩子夢想

F-16飛官失事失聯　國民黨團轟賴政府：拿國軍官兵性命當人肉盾牌

F-16夜航兩殺手「空間迷向、操控撞地」　空軍：辛柏毅該做的都做了

辛柏毅F-16V失事關鍵60秒！　一圖還原完整時序

空軍令F-16停飛！督察長哽咽籲國人替辛柏毅祈福　最新搜救兵力曝

絕口不提F-16飛官失事　鄭麗文中常會狂讚蔡正元頒實踐一等獎章

辛柏毅墜海失蹤　揭密F-16夜訓死亡陷阱

LIVE／飛官辛柏毅駕駛F-16V戰機失聯　空軍10：00說明狀況

更多熱門

相關新聞

F-16飛官墜海失聯　黃國昌轟民進黨：藉機攻訐在野黨未審總預算

F-16飛官墜海失聯　黃國昌轟民進黨：藉機攻訐在野黨未審總預算

民眾黨今（7日）舉行中央委員會，針對空軍F-16單座戰機墜海事故，黨主席黃國昌期盼搜救過程一切順利，飛官平安歸來，並感謝第一線搜救人員不眠不休投入救援之辛勞。黃國昌也嚴正駁斥並嚴厲譴責民進黨，再度惡意錯帶風向、誤導全民，惡意利用此次戰機事故，藉機攻訐、歸咎在野黨未審總預算。

失聯飛官沒穿防寒衣　王定宇喊話藍白別再擋國防預算

失聯飛官沒穿防寒衣　王定宇喊話藍白別再擋國防預算

絕口不提F-16飛官失事　鄭麗文中常會狂讚蔡正元頒實踐一等獎章

絕口不提F-16飛官失事　鄭麗文中常會狂讚蔡正元頒實踐一等獎章

沒防撞系統又沒有防寒衣！　馬文君：國軍弟兄情何以堪？

沒防撞系統又沒有防寒衣！　馬文君：國軍弟兄情何以堪？

辛柏毅F-16V失事關鍵60秒！　一圖還原完整時序

辛柏毅F-16V失事關鍵60秒！　一圖還原完整時序

關鍵字：

F-16飛官辛柏毅防寒衣

讀者迴響

熱門新聞

小二女發現「九九乘法」的奧秘！　教授全嚇到

莫莉助理墜樓亡！遭網暴是「翻版蘿拉」

搜救飛官辛柏毅第16hrs！妻、父母一見面抱頭痛哭

羅志祥節目合體林襄主持！換掉原搭檔何美

房市核彈現形！　全台建商被迫停工

陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不一樣」　婚後最大摩擦曝

年輕人騎上陽明山　「冷到下不來」叫119

定期定額台積電　「1股都沒買到」一票笑+1

什麼工作「事少沒壓力？」　網點名1類型

即／某大學生教室上課突昏倒　當場失去心跳送醫不治

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

「最強高中生」Ray全款拿下藍寶堅尼！

Joeman舊愛結婚一年「甜曝認定瞬間」　全因老公1句話

飲食清淡！27歲健身教練「精子畸形率破90%」崩潰

林俊傑才認愛！女友七七突現身派出所報案

更多

最夯影音

更多
F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明

F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明
抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面