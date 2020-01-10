凱道造勢53萬人數字超準！蔡英文競辦推「社群提問法」…限時統計曝光

▲蔡英文競辦舉辦的凱道選前之夜。（圖／2020蔡英文總統連任辦公室提供）



記者柯振中、陶本和、蔣捷妤、林銘翰／台北報導

總統蔡英文的選前之夜活動10日晚間7點正式開始，不少民眾5點就趕往凱道排隊。蔡英文競辦晚間9點20分統計，線上、線下的觀看人數突破53萬人；至於如何得知人數？是因為競辦透過LINE官方帳號發送題目，讓觀眾20秒內作答，從而推算出總人數的。

蔡英文選前之夜造勢晚會在台北、新北、台中、高雄4地同時登場，熱情民眾不斷湧入會場，其中台北、高雄場更是爆滿，凱道、景福門被支持者擠爆，鳳山西站也被造勢人群給塞滿。

▲蔡英文競辦這次透過LINE官方帳號發出問題，統計出共有53萬人在線上、線下參與活動。（圖／2020蔡英文總統連任辦公室提供）



蔡英文競辦發言人團隊在凱道造勢時，請現場民眾、收看直播的觀眾拿出手機，在蔡英文的LINE官方帳號頁面上作答，回答「明天1月11日你會回家投票嗎？」的題目，給出20秒的時間，讓所有人作答，進而推算出總人數突破53萬人。

蔡英文選前之夜的凱道造勢活動中，不只與民眾現場互動，還透過社群媒體，將現場、線上觀看直播的民眾做串聯；民眾需要在當下作答，才會被算入人數內，精確度相當高，蔡英文2019年12月3日舉辦的「社群之夜＋人蔘衝一波」時就已經測試過，這次的選前之夜更是直接派上用場。

►「2020愛妳愛妳」～超殺新年禮盒來了！