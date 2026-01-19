　
社會 社會焦點 保障人權

蘆洲蔥油餅夫妻「身中10多刀」滿地血慘死家中！　兒涉重嫌仍在逃

▲▼救護車,快訊,命案,死亡,消防局,送醫,命危,救援,示意,救護車示意圖,示意圖救護車。（示意圖／ETtoday資料照）

▲三重老夫妻慘死家中，兒子涉有重嫌。（示意圖／ETtoday資料照）

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市蘆洲區一處民宅驚傳雙屍命案！一名陳姓女子因多次聯繫廖姓表哥未果，於18日前往表哥住處打電話，卻只聞手機鈴聲，未有人接聽電話，驚覺不對報警處理，開門後驚見廖男與許姓妻子倒臥血泊之中明顯死亡，身上各有10多處刀傷，初步調查，兇手疑似為廖男兒子。據了解，2人遇害時間為17日晚間，現場遺留一把犯案用的水果刀。

回顧整起事發經過，67歲廖男的陳姓表妹因多次聯繫他未果，18日中午12時許便前往廖男住處查看，她在屋外撥打電話，聽見屋內傳出手機鈴聲，卻無人接聽電話，察覺不對報警處理，警方會同鎖匠開門後，發現廖男與75歲許姓妻子倒臥客廳中，已明顯死亡，且地面上有大片血跡。

警方初步檢視，廖、許2人身上均有10多處刀傷，遇害時間為17日晚間，命案現場查扣一把疑似犯案用的水果刀，刀具已遭人清洗過，進一步調閱監視器畫面發現，而10多年前曾有毒品前科的死者兒子17日晚間9時許騎機車離開住家，且無法取得聯繫，懷疑他涉有重嫌，目前正積極查緝中。

據了解，廖姓夫妻在三重區仁愛街經營蔥油餅攤車，因價格實惠廣受顧客喜愛，被封為隱藏版銅板價美食。檢警18日晚間針對廖姓夫妻遺體進行相驗，初判死因為失血過多，至於致命傷勢仍有待解剖進一步調查釐清。

01/16 全台詐欺最新數據

