柯文哲酸「國民黨別太高估實力」　親藍粉專開嗆：要開戰沒人怕你

記者郭運興／台北報導

民眾黨前主席柯文哲18日在民眾黨活動與支持者互動，過程中提到，要不是大罷免32比0，他應該還在裡面，他謝謝那天有去投票的人，相信很多人是因為要把阿北救出來才去投票，「我的意思是，國民黨不要太高估它的實力」。對此，親藍粉專政客爽今（19日）痛批，難道國民黨有在柯文哲走出土城的時候酸「假老二褲子穿了沒」？直到今天很多藍營支持者看你柯文哲不順眼，「要合作，大家就講話客氣一點，要開戰，說實話也沒人怕你」。

政客爽長文開轟，柯文哲真的有心要藍白合下架民進黨？還是純粹不想被抓回去關？過去在柯文哲落難的時候，自己從未落井下石過一句，但柯文哲要嘴砲，一定陪你嘴。

政客爽表示，柯文哲要評論營養午餐免費，當然可以從多個面向去分析利弊，但一句「騙選票」基本上就是直接貼標籤攻擊「所有實施營養午餐免費的縣市長」，連白營新竹市長高虹安也一起罵進去了。

政客爽提到，兩周前民眾黨黨主席黃國昌才力挺國民黨各縣市長實行的免費營養午餐政策，黃國昌就坐你柯文哲旁邊，是連黨主席的臉也打就對了？意思是黃國昌跟高虹安在騙選票嗎？

政客爽大酸，要說「騙選票」，難道國民黨有在在柯文哲土城走出來的時候酸「假老二褲子穿了沒」、「總統大選民調不是要算總帳嗎」，當初是誰掛保證民調比較高的？

接著，政客爽提到，柯文哲酸「國民黨不要太高估自己實力，我是個很愛數據的人，我有做過研究」，這是全世界最好笑的事情。

政客爽說，這麼愛數據，柯文哲怎麼好意思去年12月4日喊「2026藍白合別再讓3％、6％」？拜託，2024總統大選裡國民黨的侯友宜整整贏你柯文哲7%欸。民眾黨在總統大選的民調數據要不要拿出來講一下？怎麼從老二變老三的？海水退了你的褲子？

政客爽說，柯文哲談「大罷免32比0是很多人都是為了『救阿北』才去投票」，更是荒唐至極，這些話讓那些「只是為了不想看到仇恨台灣」、「厭惡罷團在路上在社群上騷擾路人的行徑」而出門投票的人，他們情何以堪？莫名其妙把一堆非藍非白的公民強行變成柯粉，柯文哲覺得這對民眾黨是好事嗎？

政客爽提到，在8月23號大罷免選舉結果出爐的時刻，當時國民黨馬上喊「釋放柯文哲」，讓國內新聞聚焦在這一件事情上面，讓藍白在立法院穩定合作至今。

政客爽說，823那一場選舉，國民黨創造「萊爾校長」宣傳片，誇張的突破藍白同溫層，直接殺到綠營本陣去，幫民眾黨提的核三拉了多少票？柯文哲有感謝一下嗎？

「政治合作是互相，不是靠貶損合作方來捧高自己」。政客爽直言，講一句直白的，直到今天還很多藍營的支持者看你柯文哲不順眼，很多只是從「討厭」變成「不願意批評」。

政客爽批評，柯文哲敢讓民眾黨要選縣市長的、要選議員的，在路上喊一句「國民黨不要太高估自己實力，藍營支持者不用你們的票」，可以試試看結果會怎樣。

政客爽批評，當初光是「木可公司」、「政治獻金亂七八糟」的事情，民眾黨跑了多少支持者，柯文哲是在土城待太久真的不了解狀況？

最後，政客爽強調，「要合作，大家就講話客氣一點，要開戰，說實話也沒人怕你」。