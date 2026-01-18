　
早餐店突休息「客人撲空一幕」　萬人暖哭：老闆這輩子值得了

▲▼ 。（圖／翻攝路上觀察學院FB）

▲鐵捲門上滿滿的祝福與打氣，逼哭萬人。（圖／翻攝路上觀察學院FB）

網搜小組／劉維榛報導

在冷冷的冬天，每句留言讓人暖了起來！一名網友透露，早餐店老闆身體不適暫時休息，雖然鐵門拉下沒營業，卻意外被滿滿的「祝福留言」包圍。客人在門口貼紙條寫下「早餐店每天帶給大家元氣，換我們替您加油」、「沒有你的早上，我都肚子餓」，引發萬人暖讚，「這老闆好值得， 這麼多鐵粉看了會哭！」

一名網友在臉書《路上觀察學院》分享暖心故事，台北中山區有一間老字號早餐店，營業時間卻拉下鐵門，原來老闆公告因身體不適休息，客人上門撲空後，紛紛在門口張貼字條喊話「祝老闆早日康復」，讓原PO驚呼「老闆和老闆娘人一定不錯！」

畫面可見，客人還寫著「早餐店每天帶給大家元氣，現在換我們替您加油」、「祝福老闆身體健康、早日康復，沒有你的早上，我都肚子餓」，讓人看了感動滿滿。

文章也引來萬人暖讚，「好成功的一間店」、「老闆肯定是好人，值得一生平安」、「這是我好愛台灣的原因之一」、「忙碌的城市裡，溫馨的小角落」、「這老闆好值得， 這麼多鐵粉看了會哭」、「老闆和老闆娘不但抓住大家的胃，也抓住大家的心」、「生意能做到這樣子，也是無憾了，老闆就安心養病吧」。

Google評價4.7星！網推：便宜又有人情味

實際查看該間早餐店Google評論，擁有4.7顆星好評，因為價格實惠又態度親切，獲得網友大推，「全台北市應該沒有比它更便宜的早餐店」、「看起來不起眼的小店，生意超級好，東西很好吃，小時候的味道，實在又便宜」、「是年長者一起支撐早餐店，餐點都不輸現在那種網美及很貴的那種早午餐」。

01/16 全台詐欺最新數據

50%人都有！一張嘴「米白顆粒」臭到爆　台人1壞習慣害的
快訊／鄭麗君率團赴美完成任務　卓榮泰明日清晨接機
中國暫不允許輝達H200晶片進口　外媒爆供應鏈已暫停生產
陳佩琪罕見公開兒子照片！「父子同框吃飯」溫馨畫面曝

早餐店老闆生病祝福紙條台北暖心人情味

