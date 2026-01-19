「德意志」2026僅剩兩活棋！　凌濤：鄭麗君戰台北、卓榮泰拚桃園

▲行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君。（圖／記者徐文彬攝）

記者郭運興／台北報導

台美關稅談判團隊近日完成階段性任務，取得對等關稅15%不疊加，在所有逆差國中獲得最優惠待遇，行政院長卓榮泰今（19日）清晨也親自接機副院長鄭麗君。對此，國民黨桃園市議員凌濤分析，卓榮泰親自接機，創造台美關稅談判的政治紅利，增加鄭麗君的政治籌碼，若以賴清德的意志（德意志）力圖再下一城僅剩兩活棋，鄭麗君戰台北、卓榮泰拚桃園，拚的也是賴清德總統自己的連任之路。

凌濤表示，台南一役陳亭妃擋下德意志擴張版圖，證實光有嫡系力有未逮，還必須具有一定競爭力才能享有「主角威能」；自己人拿下直轄市才有2028黨內連任底氣，面對最重要的台北、桃園兩大直轄市，在台南受挫之後，賴清德更是頭痛，然現有賴系參與人民調不見起色，結果就會如出一轍，繼續滑鐵盧。

凌濤提到，何志偉說要打造桃園迪士尼、王義川持續主張把觀光客困在機場周邊、張惇涵則沒有新動作；賴系人馬民調打不贏，王義川就算在看到陳亭妃勝出心情大振，但幾場演講直播不賣座，政治乩童不受賴清德青睞，也是白費力氣。

針對桃園，凌濤表示，若賴要主導桃園提名，必須空降夠層級的奇兵，那人可能就是賴的好戰友，行政院長卓榮泰親征桃園對戰滿意度超過七成的理工市長張善政，以閣揆之戰炒熱議題，或可護住民進黨基本教義派，穩住看衰桃園市長選情的民進黨桃園市黨部，已保守提名議員，不能再有閃失；但對於奪回市長之位，他們沒有期待。

針對台北，凌濤指出，而台北蔣萬安有為有守、有溫度有穩健，政治行情持續攀升，點名王世堅、吳思瑤都不願出戰，賴屬意鄭麗君也遭婉拒，因為他們知道年底無一可勝蔣萬安。於是，卓榮泰院長親自接機，創造台美關稅談判的政治紅利，增加鄭麗君的政治籌碼，就是增加她的意願。

凌濤表示，一切等到週三賴清德拉起陳亭妃的手，賴清德心裡的五味雜陳，或可加速兩大活棋的佈局。鄭麗君戰台北、卓榮泰選桃園，拚的也是賴清德總統自己的連任之路。而大家一直期盼的王義川拚到出局，是最大的遺憾。

▼國民黨桃園市議員凌濤。（圖／記者黃哲民攝）