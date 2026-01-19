　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲酸蔣萬安騙選票　秦慧珠嗆「苛薄嘴賤」：不識藍白合大體

▲▼台北市議員秦慧珠出席信義區115年度市長與里長有約。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員秦慧珠出席信義區115年度市長與里長有約。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市長蔣萬安日前宣布營養午餐免費政策，前台北市長的柯文哲昨日出席「松信區夥伴見面會」時批評，此舉基本上就是民粹政治，對社會財富重新分配沒有幫助，而「生生喝鮮奶」政策也是「騙選票非常有用，但沒有實際上的意義。」國民黨台北市議員秦慧珠今（19日）痛批，柯文哲尖酸、苛薄、不厚道，站在藍白合的角度，更是不識大體；她認為，柯文哲會是未來藍白合最大的絆腳石。

蔣萬安今日出席與信義區里長座談受訪，對柯文哲的說法回應，「柯主席對各種議題都有各種說法，這不是很正常嗎?」並強調台北市的生活成本高，「在光鮮亮麗的背後都是精打細算的日常」，透過營養午餐免費政策希望確保孩子吃得營養，也減輕這些孩子家庭的經濟負擔。

秦慧珠則怒轟，柯文哲的話非常尖酸、苛薄、不厚道，而且站在藍白同陣營的角度，也不識大體。民眾黨其他縣市首長、候選人都以蔣萬安的政策為範本搶先要做，難道柯文哲要把那些實施營養午餐的縣市首長開除嗎？要把將營養午餐免費做政見的候選人撤銷提名嗎？「柯文哲做不到，就是耍嘴皮子」，連自家的候選人都不支持前黨主席的政見、政策跟隨意的批評，「你怎麼有臉再去批評蔣萬安」。

秦慧珠強調，今年是選舉年，很重要，請柯文哲自重，站在藍白合的大前提下，「不要嘴賤隨便亂講話」，尤其不要講大罷免是所有的人要救柯文哲；她強調，大家是基於理念反對民進黨發起大罷免，不正當、不正確，在政治判斷上、在行政資源上的浪費，而不是為了柯文哲。

秦慧珠質疑，難道去投大罷免一票的人都是喜歡柯文哲、認定柯文哲無罪，要去救柯嗎？柯文哲這樣的推論未免太自大，「我們完全無法接受」，請柯文哲不要再胡說八道。
 

01/17 全台詐欺最新數據

