盼與李四川見面2/17前決定新北人選　劉和然：君子之爭一定要團結

▲劉和然。（圖／劉和然提供）

記者郭運興／台北報導

爭取國民黨提名參選2026新北市長的新北市副市長劉和然，今（19日）被問到「國民黨中央希望農曆年前2月17日之前決定人選」一事，他表示，黨的機制只要出來，一定是尊重，黨中央希望1月底雙方有沒有機會碰到面，去談後面作為，自己也希望見面談，如果順利可以在2月農曆年前決定。他也強調，如果要走這條路真的要君子之爭，只要過程機制是公開、公平，大家目標是勝選，不管有多少人參與，結果出來一定要團結。

劉和然接受節目《POP撞新聞》，主持人黃暐瀚提到「國民黨中央希望農曆年前2月17日之前決定新北市長人選，你希望跟李四川決定的方法是什麼」？劉和然表示，自己覺得就是見面，因為都還沒有碰到面，自己在任何場合，黨的機制只要出來，自己一定是尊重。

劉和然表示，就自己的了解，黨中央把新北市長的提名先授權給新北地方黨部處理，地方黨部先預估期程，一定也考量現在台北市議會的時間、輝達簽約完成，所以黨中央希望1月底雙方有沒有機會碰到面，去談後面作為，如果順利可以在2月農曆年前決定，這是收到的訊息。

黃暐瀚追問「有辦法接受2月17日就決定」？劉和然表示，黨中央決定這個時間不是最近，已經有幾個禮拜了，所以要見面談，因為不知道後面的方法是什麼。

「如果直接做民調高的出線」？劉和然表示，還是見面談才知道，團隊內部也沒有做民調，自己看過最近公布的民調，大概也已經1個月前了。



劉和然談到「與李四川誰比較適合選新北市長」，他表示，這次國民黨在新北市長有個很大的特色，他跟李四川都是從基層出身，這對公務體系是最大的肯定和鼓勵，很多縣市長參選人都是從選舉出身，各有各的強項，基層出來最大的好處，公務體系建立可長可久的制度，而選舉出身的人，就要看人，有些人很有眼光、有些人會覺得以下次選舉再來，因此決策的邏輯不太一樣。

黃暐瀚也詢問「2月17日決定是李四川，你的心情會如何」？劉和然直言，如果要走這條路真的就是要君子之爭，「兄弟爬山，各自努力」過後，只要過程機制是公開、公平，大家目標是勝選，不管有多少人參與，結果出來一定要團結，因為政治是眾人之事，不管事經營城市還是國家，本身就需要這個態度，如果只是為了想當而當，不惜犧牲所有人的利益，就失去政治背後的價值。

▼台北市副市長李四川。（圖／記者李毓康攝）