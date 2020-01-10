快訊／蔡英文凱道造勢交管　藝人趙駿亞開車硬闖「凶狠推倒警察」

記者林銘翰、陶本和、蔣婕妤／台北報導

2020總統立委大選進入最後倒數1天，最終決戰的「選前之夜」10日晚間登場，力拼連任的總統蔡英文晚間分別在台北、新北、台中、高雄舉辦四場大型造勢，凱道周圍也實施交管禁止車輛進入。不過晚間約6時10分時在台北市仁愛路與林森南路口卻發生一起衝突，藝人趙駿亞欲開車行經仁愛路往凱道方向，卻與警方發生肢體衝突，甚至兇狠推倒警察。

由影片中可以看見，趙駿亞開車行經仁愛路與林森南路口，方向由東而西往凱道方向前進，不料卻遇到造勢晚會交管，下車與警方先是發生口角爭執，隨後更一言不合推倒執勤員警，場面十分火爆。

這次大選被視為是「世代之爭」，國民黨總統候選人韓國瑜9日在凱道的造勢晚會人潮大爆滿，讓英粉們在臉書直喊「怕爆」，激出小英支持者熱度。10日晚間六點，上班族及學生陸續下班下課，凱道人潮也持續湧現，截至晚間六點，人潮已經滿出至景福門。

趙駿亞開車交管被擋「怒推警察倒地」 經紀人代道歉：他太衝動



「他先掐我的」 趙駿亞凱道旁爆氣推倒警…轉頭狂嗆：把我抓起來啊！

警動手推他喊：離我遠一點 藝人趙駿亞反推...警倒地撞改道牌



▲趙駿亞想把車開進來，被警察攔下來，爆發推擠。（圖／民眾提供）



▲2020凱道選前之夜人潮。（圖／ETtoday攝影中心攝）

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