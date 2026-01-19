快訊／快來對「學測數B」解答　補教預估五標出爐

▲大學學測。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡玟君／台北報導

115學年度大學學測今（19日）邁入最後一天，上午第一科考數B，共10萬1718 人報考，4176人缺考，缺考率4.11%。得勝者文教提供數學B試題參考解答，正確答案以大考中心公布為準。

得勝者文教預估數學B五標，分別為頂標11級分、前標9級分、均標6級分、後標4級分、底標3級分，頂標與前標略低於去年，其他則與去年相當。

得勝者文教解題老師解創智表示，今年考題有難度，從題組來看，單選難度中等，但在單選第6、7題語意需看清楚，學生做題到這階段會有點卡；多選題較有挑戰，例如第8題需要了解三角公式，加上後面題目敘述長，對於數B考生來說較辛苦，若是照順序寫，會佔用許多時間。整體來看，評估整個題目基本極目比往年少，容易讓同學困住地方較多，計算也比較多一點，因此預估頂標、前標會降低。

此外，他認為選填題目計算比去年繁雜，非選擇中間偏易一點，但若是照順序寫的話，寫到後面比較吃虧，並點出今年對考生來說「答題順序決定分數。」

解題老師解涵清則表示，今年數B最難題目是填充第10題，是首次數B在考題中出現單點透視法、空間幾何和直線概念的綜合題，具有鑒別度；多選11題也考驗學生的邏輯判斷，不僅要了解圓錐截橫，還要理解空間與平面情形，充分判斷才能理解。

