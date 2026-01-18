　
社會 社會焦點 保障人權

罹癌翁把握人生最後時光獨旅！到花蓮第一天「百萬財物全被偷」

▲▼癌末翁花蓮獨旅，第一天百萬財物被偷光。（圖／記者王兆麟翻攝）

▲罹癌翁花蓮獨旅，第一天百萬財物被偷光。圖為落網的潘姓竊賊。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟、柯振中／花蓮報導

69歲張姓老翁家住桃園，日前被診斷出罹患大腸癌第三期，因無妻小，決定把握人生最後時光，獨自搭火車前往花蓮旅行。不料入住旅館第一天外出洗澡時，因一時疏忽未將房門上鎖，短短10多分鐘內，隨身攜帶的近百萬元現金與黃金全數遭竊，瞬間身無分文，讓警方與外界聞訊後都深感不捨。目前潘姓竊賊已落網，詳情待續釐清。

攜帶全部積蓄出遊　入住首日即遭竊

警方指出，張姓老翁14日自桃園搭乘火車抵達花蓮，入住花蓮市區一間旅館。由於擔心外出期間家中無人看顧，錢財若放在家裡恐遭宵小覬覦，才將多年積蓄的現金與黃金隨身攜帶。沒想到他外出洗澡時忘記上鎖房門，返回後赫然發現包包不翼而飛，財物全數被偷走。

老翁身患重病　看淡錢財仍報案

張姓老翁向警方表示，發現遭竊後只能無奈報案，儘管失去全部家當，他仍看得開，直言自己已是重病之身，錢財只是身外之物。警方到場了解案情時，見老翁站在房門口冷靜說明經過，內心相當不捨，也主動協助後續處理。

警方調監視器　迅速鎖定竊嫌

花蓮警分局接獲報案後，立即調閱旅館周邊監視器畫面，迅速鎖定潘姓男子涉有重嫌。警方指出，潘嫌在旅館內發現張姓老翁攜帶沉重包包，疑似內有貴重財物，便尾隨伺機而動，趁老翁洗澡時發現房門未鎖，進入房內將包包偷走後逃離現場。

竊嫌逃竄未果　警追回財物

警方追查發現，潘嫌得手後不斷變換交通工具，甚至在桃園購車後與妻子一同返回花蓮，卻未察覺已遭警方掌握行蹤。待潘嫌進入花蓮市區後，警方隨即以優勢警力攔截圍捕，成功將兩人逮捕，並起獲遭竊的現金、黃金，以及手機、安非他命等證物。

協助老翁返家　警方籲提高警覺

警方表示，考量張姓老翁身無分文、無力返家，已協助開立區間車車票，讓他能平安返回桃園。全案依加重竊盜、贓物、洗錢防制法及毒品危害防制條例等罪嫌，移送花蓮地檢署偵辦。警方也呼籲，民眾外出住宿時務必提高警覺，妥善保管貴重財物，避免因一時疏忽而讓宵小有機可乘。

 
01/16 全台詐欺最新數據

罹癌翁獨旅！第一天「百萬財物全被偷」

利誘投資虛幣被騙800萬　再向親友借120面交

利誘投資虛幣被騙800萬　再向親友借120面交

恆春鎮一名60歲婦人透過LINE認識男子，遭對方以噓寒問暖取得信任後，誘騙投資虛擬貨幣，先小額獲利10萬元，隨即被鼓吹加碼，陸續遭詐高達800萬元。詐團近日再要求她向親友借款120萬元面交車手，恆春警方獲報後即時部署，於15日面交現場當場逮獲白姓車手及吳姓監控人，查扣贓款、點鈔機及奧迪轎車，成功阻止鉅款流失，訊後依法送辦並建請羈押。

深夜結夥偷雞700多隻！雲林雞舍連環竊

深夜結夥偷雞700多隻！雲林雞舍連環竊

我家金店鑿出盜洞！陸警85小時迅速逮人

我家金店鑿出盜洞！陸警85小時迅速逮人

洗衣店機車遭撬　警逮62歲女賊

洗衣店機車遭撬　警逮62歲女賊

竊賊盜冷風扇監視器　毒品也一併查獲

竊賊盜冷風扇監視器　毒品也一併查獲

