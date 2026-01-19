推動2026大陸經濟　官方：「以舊換新」政策繼續實施

▲大陸官方介紹「2025年國民經濟運行情況」。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

大陸今（19）日公布去（2025）年經濟數據，GDP成長率為5％，達到去年兩會所設下的目標。外界關注官方如何應對2026年的經濟挑戰，大陸中央官員表示，大陸經濟長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有改變，2026年消費市場有望平穩成長，並將繼續實施「以舊換新」政策。

大陸國新辦今日上午舉行新聞發布會，介紹「2025年國民經濟運行情況」。對於2025年的經濟運行，大陸國家統計局局長康義於會上表示，面對外部環境急劇變化，大陸內部困難挑戰增多的複雜嚴峻形勢，實施更加積極有為的宏觀政策，有效化解外部環境變化的不利影響。

談及大陸會採取何種措施來應對2026年的經濟挑戰，康義回應，看中國經濟要全面、辯證、長遠地看，既要看當前之形，更要看長遠之勢。他說，從2026年全年看，大陸經濟長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有改變，經濟高質量發展大勢沒有改變，有基礎有條件保持經濟穩定向好運行。

展望2026年，康義強調，盡管面臨壓力和挑戰，但支撐消費繼續成長的積極因素仍然較多，消費市場有望平穩成長。他說，2026年以舊換新政策繼續實施，並且在不斷優化，第一批人民幣625億元超長期特別國債資金已提前下達，清理消費領域不合理限制措施逐步推進，政策落地將對消費成長形成支撐。

康義指出，目前大陸正處在新舊動能轉換的攻堅期，一些傳統行業和領域的增速確實是在放緩，但是新興動能在積厚成勢，有利於對沖下行壓力，增強上行動力，比如大陸國產人工智慧大模型快速發展、人工智慧技術廣泛應用等。