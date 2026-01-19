黑幫殺警！友邦瓜地馬拉宣布「全國緊急狀態」30天

▲瓜地馬拉監獄暴動造成多名員警喪命，當局派出鎮暴警察進入Zone 18監獄。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

友邦瓜地馬拉總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）18日宣布全國進入緊急狀態30天，打擊殺害8名員警的幫派分子，並宣布安全部隊已收復被黑幫成員占領的3座監獄控制權。

監獄囚犯暴動 鎮暴警察出動

法新社報導，這場由瓜地馬拉黑幫發起的暴力攻擊，源自政府拒絕將幫派領袖們轉移至戒備較鬆的監獄。瓜地馬拉當局宣稱有8名員警18日遭黑幫成員殺害，官方認定，這是幫派針對政府拒絕轉監要求的直接報復行動。

已知數百名鎮暴警察進入埃斯昆特拉（Escuintla）「革新一號」最高安全監獄，營救9名被劫持的獄警之後，瓜地馬拉市及其周邊地區發生針對警察的襲擊事件。

總統演說 宣布全國緊急狀態

阿雷巴洛18日透過全國演說宣布，「我決定從18日起，在全國領土範圍內實施為期30天的緊急狀態」。這仍需經國會批准，但可在投票前生效；依據該國憲法，在發生嚴重暴力、叛亂或有組織犯罪集團的行動超出民事當局應對能力時，允許發布此類聲明。

阿雷巴洛稱，幫派成員在監獄裡發動暴亂並劫持人質，目的是強迫國家接受他們的要求，而這些要求在過去幾十年裡一直都得到滿足，當局18日重新奪回監獄掌控權之後發生的襲擊事件，是企圖恐嚇安全人員與民眾，迫使政府放棄與黑幫正面交鋒。

根據緊急狀態令，瓜地馬拉部分憲法條款將暫時中止，以強化打擊第18街和MS-13兩大幫派組織的力道。這兩個犯罪集團長期被控涉嫌雇凶殺人、勒索恐嚇及販毒等重大犯罪活動，對中美洲地區安全構成嚴重威脅。

▼瓜地馬拉安全部隊進入監獄，營救被劫持的獄警。（圖／達志影像／美聯社）